La Rai ‘celebra’ la transumanza (molisana) patrimonio Unesco

In onda su Rai Storia i minidocumentari per esaltare la grandezza degli elementi immateriali italiani del patrimonio dell’Umanità. Stasera fari accesi sul viaggio nella storia della famiglia Colantuono.

di Maurizio Cavaliere

Gli elementi del patrimonio culturale immateriale e la protezione del patrimonio subaqueo: ecco parte del nuovo palinsesto di Rai Storia, il canale tematico della tv pubblica. Programmi cui è interessato anche il Molise che, con la transumanza, è entrato a pieno titolo tra i territori beneficiari del riconoscimento Unesco.

“Si tratta di una nuova serie di mini documentari (che rafforzano il rapporto tra Ministero della Cultura e Rai, ndr) con i quali - ha spiegato il Ministro Dario Franceschini - si intende amplificare la conoscenza del patrimonio storico, artistico e archeologico”. Dunque uno strumento per avvicinarsi al bel patrimonio italiano che, tra gli elementi immateriali di pregio dell’umanità, oltre alla transumanza sui tratturi nel Mediterraneo e nelle Alpi, annovera: L’opera dei pupi siciliani, il saper fare liutaio di Cremona, la dieta mediterranea, l’arte del ‘pizzaiuolo' napoletano, l’arte musicale dei suonatori del corno da caccia, la pratica agricola della coltivazione della ‘vite ad alberello’ della comunità di Pantelleria, la rete delle Feste delle grandi macchine a spalla, la falconeria, l’alpinismo, l’arte delle perle di vetro, il canto a tenore, l’arte dei muretti a secco e la perdonanza Celestiniana.

Le trasmissioni, che vanno in onda in lingua italiana e in inglese (in giorni diversi) sono cominciate il 18 ottobre con l’Arte dei pupi siciliani e termineranno il 7 novembre con La Perdonanza Celestiniana.

Proprio stasera va in onda il minidocumentario sulla transumanza: 5 minuti di straordinarie immagini che ci riguardano da vicino, con la famiglia Colantuono che è l’unica in Italia a praticare la migrazione bovina orizzontale. Appuntamento stasera alle 21:10 con la cowgirl Carmelina e la sua famiglia di custodi dell’antica tradizione agropastorale.

Iscriviti al nostro gruppo Facebook ufficiale

isNews è anche su Telegram: clicca qui per iscriverti

Per ricevere le nostre notizie su Whatsapp, clicca qui e salva il contatto!