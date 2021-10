Tutti pazzi per il tartufo bianco: ‘boom’ di presenze alla mostra mercato

Successo a San Pietro a Avellana per la prima giornata di eventi. Domani si riparte tra stand, degustazioni e artisti di strada

SAN PIETRO AVELLABA. Tanta partecipazione a San Pietro Avellana per la prima giornata della 26esima mostra mercato del Tartufo Bianco, che domenica 31 ottobre 2021 ha visto molte persone giungere nel paese dell’Alto Molise immerso nei boschi della Riserva della Biosfera MaB Unesco per assaporare ed acquistare i tartufi e i prodotti tipici del territorio.

Dal Molise e dall’Abruzzo, ma anche da Napoli, da Roma e perfino dalla Germania e dalla Svizzera, gli amanti del re del bosco hanno potuto assaporare piatti a base di tartufo, salumi pregiati, liquori artigianali, pizze fritte e diverse specialità, in un clima di festa impreziosito dallo scenario decorato dal foliage d’autunno e dal gruppo degli sbandieratori di Popoli.

Al taglio del nastro il nuovo sindaco del paese Simona De Caprio, che ha inaugurato l’evento con l’auspicio della ripartenza per l’economia locale, congratulandosi con i giovani volontari coinvolti nell’organizzazione della manifestazione.

Non è stata un’annata particolarmente prolifera per i tartufi bianchi, a causa della variabilità climatica, ma questo non ha impedito ai commercianti del pregiato fungo di esporre preziose pepite di tartufo: il più grande un tartufo bianco di 200 grammi, il cui valore è stimato in 1.200 euro.

Domani, lunedì 1° novembre 2021 la mostra mercato continua dalle 10 alle 19 con le casette in legno allestite nella piazza principale del paese, artisti di strada, degustazioni di prodotti tipici e tartufi bianchi e neri. Restano aperti alle visite il nuovo Museo del Tartufo e il Museo dell’Alto Molise (museo civico degli usi, costumi, mestieri e Archeologico).

San Pietro Avellana fa parte dell’Associazione Nazionale Città del Tartufo per promuovere i territori del tartufo, all'insegna del legame tra gastronomia e cultura.

L’iniziativa è organizzata dal Comune di San Pietro Avellana. Per partecipare è necessario il GreenPass.

