Maradona, dopo la statua 'shock' il video clip di Giuseppe Bianchi

L’eclettico artista campobassano ha realizzato un lavoro molto particolare: “Attraverso il ricordo del campione e di quel gol incredibile all’Inghilterra, con appassionata telecronaca di Victor Hugo Morales, affronto il tema della paternità nella nostra epoca. Un papà single, due figlie: Mara & Dona”.

di Maurizio Cavaliere

Diego Armando Maradona è stato con Pelé il più grande calciatore di tutti i tempi. Ha appassionato le folle, incarnato il genio e la sregolatezza, attirato su di sé lo sguardo di alcuni tra i più grandi artisti e cineasti di sempre. Anche il Molise lo sta omaggiando nei giorni in cui ricorre l’anniversario della nascita. Da una parte c’è la discussa statua, dai più ritenuta di cattivo gusto, che Enrico Fratangelo, sindaco ‘borbonico’ di Castellino del Biferno, ha fatto realizzare per il suo paese, dedicata all'idolo calcistico suo, ma forse non di tutta la piccola comunità che amministra.

Dall’altra segnaliamo un’altra bell’opera artistica che è passata sottotraccia e che invece merita almeno un nostro approfondimento.

Si chiama ‘Mara & Dona’ ed è il nuovo brano musicale e video clip di Giuseppe Bianchi che è un validissimo compositore, già cantante della Stella Rossa del Chinotto, artista eclettico, autore di interessanti podcast e di altre iniziative culturali che spaziano ovunque ci sia qualcosa da denunciare.

Stavolta Giuseppe si cimenta in un lavoro che dietro alla dedica per Maradona (è uscito infatti ieri, 30 ottobre, anniversario di nascita dell’ex numero 10 argentino) affronta la delicata e meravigliosa vicenda di una paternità: “Ho voluto fare un brano sul concetto di ‘padre’. Padre è anche legge, educazione, guida, direzione – spiega - Faccio questo brano perché oggi tutto ciò che è ‘direzione’, e soprattutto tutto ciò che dirige verso una rotta differente da quella imperante, viene respinto in quanto vecchio, come appartenente a categorie di pensiero che nulla più hanno da offrirci”.

Come non essere d’accordo con lui. Il mondo globale e ipertecnologico che viviamo ha spesso accentuato le distanze tra chi segue la traccia segnata da altri per convenienza e chi resiste al conformismo multimediale, in posizione defilata, a volte emarginato, altre osteggiato. Bianchi forse sente questo vuoto e lo riempie con i suoi messaggi decisi e assai poco accomodanti.

“L'escamotage per fare un brano su di un giovane papà single diventa Diego Armando Maradona, campione che amo e che il popolo del Calcio ha eletto a suo beniamino – spiega Bianchi - La mia immaginazione mi ha portato fino a lui trasformando il papà protagonista del mio brano in un tifoso di Diego che ha chiamato le sue figlie Mara e Dona”.

Nella prima parte del brano, il protagonista, interpretato proprio da Giuseppe Bianchi, sogna di calarsi nei panni di Victor Hugo Morales, telecronista uruguagio mentre commenta in diretta il ‘gol’ del Secolo di Maradona contro l'Inghilterra nel mondiale dell '86. “È il goal in cui Diego dribbla in pochi secondi mezza squadra avversaria prima di segnare” ricorda Giuseppe. L’uomo diventa padre di due figlie e, con sofferenza, si carica sulle spalle quell’enorme carico di responsabilità e sentimenti che caratterizzano il ruolo di un papà. Un papà dei nostri giorni, ostaggio dei propri stati d’animo, viene da pensare guardando il clip. Tutto si sviluppa in un paio di minuti.

Il video è prodotto da Photo Raw con la regia di Natalia Trivisonno che, con Mirko Palladino, ha curato la fotografia. Montaggio dello stesso Palladino e di Daniele De Santis.

