Posti fuori dal mondo: sfottò per il Molise nella nuova serie di Carlo Verdone

Diverse le citazioni riservate a Campobasso e Isernia

CAMPOBASSO/ISERNIA. Nuovi sfottò per il Molise e questa volta arrivano dalla serie ‘Vita da Carlo’, con Carlo Verdone su Amazon Prime Video.

Ad evidenziarli è l’associazione dei molisani a Roma ‘Forche Caudine’. “La prima citazione riservata a Campobasso – si legge nell’articolo postato sul sito dell’associazione - riguarda la possibilità di uno scambio di coppie per rilanciare il menage in crisi di Max Tortora con la compagna. Verdone indica prima Sulmona per un ‘famolo strano’ e poi ‘sbarca’ nella solita Campobasso, che Joe Bastianich qualche tempo fa definì “un posto da sfigati”. Lo stesso Max Tortora, quando racconta alla compagna la proposta di Verdone, indica Campobasso, aggiungendo anche Isernia. Una sorta di ‘posti fuori dal mondo’, forse per non avere occhi indiscreti.

Ma per il capoluogo molisano le citazioni non sono finite. Quando Verdone accompagna l’ex fidanzato della figlia dal padre nella periferia romana, scopre un personaggio squallido, agli arresti domiciliari, che appena vede Verdone teme che il figlio voglia entrare nel mondo dello spettacolo ‘pieno di froci’ e vorrebbe bruciare i testi universitari del figlio, fino a chiedere qualche soldo allo stesso Verdone per le spese quotidiane. Ebbene, la moglie è finita a Campobasso con un personaggio, come sottolinea il figlio, che ricorda il celebre ‘Furio’ cinematografico di Verdone”.

