Paesaggi rurali storici, al via il Congresso nazionale: il Molise rilancia il turismo ‘esperienziale’

L’intervento dell’assessore regionale Vincenzo Cotugno al primo evento sul tema

FIRENZE/CAMPOBASSO. Di scena a Firenze il primo Congresso nazionale sui Paesaggi rurali storici italiani. Un momento di confronto tra le regioni per tracciare il futuro del settore nell’ottica del rilancio dei territori e del loro sviluppo economico.

Ed ecco che all’evento è intervenuto l’assessore regionale Vincenzo Cotugno che, nell’evidenziare come i paesaggi rurali storici rappresentino “una grande risorsa per il Molise”, che “ha la fortuna di avere diverse aree di inestimabile bellezza candidate all’iscrizione nel Registro nazionale”, rilancia il turismo esperienziale.

Questo genere di turismo, secondo Cotugno, riveste grande importanza sia nel panorama globale, che nel Piano Strategico regionale, dove rappresenta uno degli asset principali.

“Il Molise – ha sostenuto Cotugno - è un paesaggio rurale per eccellenza”. Bisogna, pertanto, “tutelare e valorizzare al meglio questa peculiarità per incrementare il turismo nazionale e internazionale”.

