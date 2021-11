Campobasso, al via gli spettacoli del progetto Aida

Tre eventi in programma al Teatro Savoia

CAMPOBASSO. Novità per i mesi di novembre e dicembre, a firma della Fondazione Molise Cultura, che torna con spettacoli al Teatro Savoia di Campobasso legati all’identità adriatica.

Le proposte in questione fanno parte di un progetto, intitolato AIDA, che parte da una ricerca scientifica e sociologica, con interviste di esperti ed artisti a cittadini delle città di Lecce, Campobasso, Ulcinj in Montenegro e Tirana in Albania, al fine di raccogliere materiale per la creazione di una rete di comunità transnazionale. Questo perché, come spiega il project manager Sandro Arco, “Albania e Montenegro sono zone accomunate da una memoria recente, ancora non sufficientemente approfondita e conosciuta, in cui i nati dopo il 1985 hanno vissuto continui cambiamenti come primogeniti di nazioni troppo giovani, col rischio di perdita di punti di riferimento identitari, socio-culturali e storici”.

Per raggiungere questi scopi, la Fondazione propone 3 spettacoli, tutti gratuiti, accessibili solo con Green Pass e con obbligo di prenotazione al seguente indirizzo: https://www.liveticket.it/fondazionemoliseculturafree. Nello specifico si tratta di: ‘L’abito della festa’ diretto da Salvatore Tramacere, previsto per il 10 novembre alle ore 21; ‘La gratitira’, scritto da Carol Guarascio e con la regia di Antonio De Gregorio, in programma il 17 novembre alle 21; Infine, il 5 dicembre sempre alla solita ora, ‘Storie in tango’ il Concerto del quintetto formato da Pasquale Farinacci al violino, Gianluca De Lena al pianoforte, Morris Capone al contrabbasso, Mario Muccitto al bandoneon e Basso Cannarsa alla chitarra.

“L’Aida vuole dimostrare – sottolinea la presidente della Fondazione, Antonella Presutti - che è possibile considerare l’intera area del Programma da un unico punto di vista, evidenziando i tanti punti di contatto che esistono tra i cittadini e le comunità dei diversi territori coinvolti e creando un modello di identità adriatica basato sulla consapevolezza della memoria. In ogni città della rete si stanno realizzando progetti artistici che coinvolgono attivamente l’intera comunità e tutti gli stakeholders. I risultati specifici in ogni città saranno trasformati in un’unica opera d’arte contemporanea: una produzione teatrale originale che interessa artisti di tutti i territori coinvolti”.

L’evento vedrà anche la collaborazione della Regione Molise e dell’Assessorato al Turismo e alla Cultura che, stando alle parole dell’assessore Vincenzo Cotugno, stanno lavorando per “la creazione di un ‘brand’ identificativo che promuova al meglio quel turismo esperienziale che rappresenta l’asset principale del Piano Strategico del Turismo e della Cultura regionale”.

