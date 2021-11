Giornata della Biodiversità, piccoli chef ai fornelli cucinano la super frittata

I bambini della scuola dell’Infanzia di Roccaravindola l’hanno preparata insieme alle loro insegnanti con 50 uova tutte rigorosamente provenienti da allevamenti locali

MONTAQUILA/ ROCCARAVINDOLA. Il Covid ha congelato il record della maxi-frittata di Montaquila, preparata con più di 1000 uova, ma a Roccaravindola, frazione del paese, i bambini della Scuola d’Infanzia ne hanno segnato un altro nell’ambito delle attività per la Giornata della Biodiversità – V settimana dedicata a galline, polli, papere e uova.

Con le loro maestre hanno, infatti, realizzato una frittata con 50 uova, tutte rigorosamente provenienti da allevamenti locali.

Ma c’è di più, la preparazione e la cottura sono state seguite in diretta da due scuole dell’Infanzia dell’Abruzzo: ‘Bimbo 2000’ di San Salvo e NDD Spataro di Vasto. In pratica una vera e propria lezione teorico-pratica che ha coinvolto 50 bambini del piccolo centro molisano e le loro maestre: Domenica Volpe, Giuseppina Faralli, Carmen Lucia Fratini, Luigina Ricci, Sonia Pirollo, Loredana Izzo, Roberta Tedeschi e Elvira Incollingo. Ha partecipato anche la dirigente scolastica Ilaria Lecci. La biodiversità alimentare, che caratterizza le diverse regioni italiane attraverso le ricette della tradizione, è un momento fondamentale per l’educazione alimentare dei bambini. Insegna loro, inoltre, a comprendere meglio la natura e a rispettarla. Coinvolgente l’entusiasmo dei piccoli alunni che sono stati gratificati dal risultato ottenuto.

