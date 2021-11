Una storia Arbereshe, Teatro Savoia sold out per ‘La Gratitira. In una leggenda l’identità di un popolo

Lo spettacolo sarà messo in scena questa sera, nell’ambito del progetto Aida. Oggi la presentazione alla Fondazione Gil, dov’è stato lanciato anche il Festival ‘About the future’

CAMPOBASSO. Tutto nasce da una pietra magica, la ‘Gratitira’. Una pietra dietro la quale si cela un racconto che testimonia l'anima della comunità Arbereshe del Molise ed in particolare di Ururi, che custodisce questo cimelio.

Una storia intorno alla quale è stato costruito uno spettacolo, 'La Gratitira' che andrà in scena questa sera, 17 novembre, al Teatro Savoia di Campobasso, sold-out per l’occasione, inserito nel cartellone degli appuntamenti organizzati dalla Fondazione Molise cultura, nell’ambito di AIDA Adriatic Identity through Development of Arts, progetto co-finanziato da European Union under the Instrument for Pre-Accession Assistance (IPA II) Interreg IPA – CBC Italy – Albania.

La presentazione in una conferenza stampa nell’auditorium Gil, a cui è intervenuto anche il nuovo sindaco di Ururi Laura Guerra, alla sua prima uscita ufficiale. “Un progetto transfrontaliero finalizzato a evidenziare i valori della tradizione, ma nel senso di una visione prospettica e non statica del termine”, lo ha definito la presidente della Fondazione Molise cultura Antonella Presutti.

A illustrare i dettagli dello spettacolo di questa sera il direttore artistico Marco Caldoro e il regista Antonio De Gregorio, a cui si deve anche l’aver voluto organizzare, per tramite dell'Associazione Alta Marea un servizio di trasporto in pullman da Termoli a Campobasso. E’ toccato invece al project manager Sandro Arco raccontare la genesi dell'iniziativa, teatrale e antropologica allo stesso tempo, portato avanti in collaborazione con il Teatro Koreja di Lecce e dal quale è nato uno spettacolo che sarà portato in giro per l’Italia, oltre che in Albania.

La Gratitira parte da una banchina di un porto del meridione. Una luce fioca. Una panchina ed una bitta solitarie. Un uomo aspetta di imbarcarsi per l’Albania. Ha con se una valigia ed un ombrello. Siamo forse negli anni ottanta. Ha trovato il coraggio, oppure è spinto da necessità, ad imbarcarsi per andare a conoscere il paese dei padri, dell’Aquila a due teste. Lui è Arbereshe, come la mamma che non ha mai conosciuto, se non per i ricordi della zia che lo ha cresciuto. Il suo racconto, come un flusso di coscienza, ci apre un mondo di ricordi e di suggestioni. Di visioni e di canti di un’infanzia perduta, scandita dalla lingua “storta”. Le sue visioni si alternano a momenti di lucidità, fino a prendere il sopravvento e a consegnarci una storia talmente personale da divenire universale. Di Antonio De Gregorio, Marco Caldoro e Carol Guarascio. Con Marco Caldoro, Barbara Petti, Giada Di Palma. Giuseppe “Spedino” Moffa Chitarra e voce Manuel Petti Fisarmonica Marco Molino Xilofono Vittorio Sabelli Clarinetto Lorenzo Mastrogiuseppe Contrabbasso.

E’ toccato invece al direttore artistico Luca Basilico illustrare in conferenza stampa i dettagli del Festival ‘About the future’, organizzato da Fondazione Molise cultura e Regione Molise, Patto per lo sviluppo del Molise, in programma dal 18 al 21 novembre all’Auditorium Gil. Ricco il programma, tra presentazioni di libri, spettacoli del vivo, performance artistiche, workshop e proiezioni cinematografiche.

Ben dieci eventi in una rassegna che intende offrire uno sguardo aggiornato sulle produzioni di arte e cultura del XXI secolo. Un progetto interdisciplinare di ricerca e di studio, che sperimenta il dialogo offerto da settori apparentemente distanti, come l’arte e l’ambiente culturale, con il progresso scientifico e tecnologico.

C.S.

Iscriviti al nostro gruppo Facebook ufficiale

isNews è anche su Telegram: clicca qui per iscriverti

Per ricevere le nostre notizie su Whatsapp, clicca qui e salva il contatto!