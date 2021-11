Parte il Festival di arti e performance audio visive, c’è subito a Flxer

Domani uno straordinario spettacolo live alla Gil. E’ il primo appuntamento serale dell’happening con grandi ospiti e performer diretto dal molisano Luca Basilico, in programma fino a domenica.

E’ uno degli eventi di spicco di Atf ovvero About the future, il Festival di Arti Tecnologie e Scienze 2021 diretto dal molisano Luca Basilico e prodotto da Fondazione Molise Cultura, Regione Molise, Patto per lo sviluppo del Molise.

E’ No borders Av performance, spettacolo di AV Performance, Live Cinema (Narrative), Experimental Electronincs.

Si tratta di una straordinaria perfomance audio-visiva dal vivo dell’equipe di Flxer, realizzata in collaborazione con Fotonica e Av Node e prodotta da Flxer, Fotonica e Ipologia.

Lo spettacolo è in programma domani sera dalle 19.30 alle 21 nell’auditorium Gil di Campobasso sede di tutto l’happening.

“L'esistenza non ha confini - è il messaggio di Flxer - Se non ci sono confini, le possibilità di esplorazione diventano multiple e infinite.

E così partendo all'esplorazione di queste infinite possibilità ci si rende conto che i confini sono convenzioni di cui il soggetto principale è l'essere umano, ma l'uomo per sua natura tende all'infinito e la tentazione di superare tali limiti diventa un'attrazione irresistibile.

“Considerare i limiti in modo statico, come muri dove la ragione sbatte e si ferma, è esso stesso il limite più grande in quanto andrebbe considerato come qualcosa di dinamico, qualcosa che diventi propulsione per andare oltre. Nessun limite è invalicabile, basterebbe concepire di poterlo fare”.

‘No borders’ apre di fatto la proposta del Festival per quanto riguarda le performance Av, che caratterizzeranno le serate del Festival che è in programma fino a domenica 21.

Quella al via è la prima edizione dell’idea progettuale promossa da Luca Basilico: “E concepito come uno sguardo sul futuro - spiega il Direttore di Atf - Un cartellone ricco di eventi ed attività intersettoriali all'interno delle quali sarà possibile vedere e sentire le più aggiornate ricerche e le sperimentazioni tecnologiche prodotte dalla cultura contemporanea.

Nel contenitore sperimentale e futuristico sono inseriri anche workshop, talks, educational quello in programma domani mattina dalle 11 a 12 con Carmine Marinucci (Diculther) e Concetta Cimmino (Reti nazionali metodolodie didattiche innovative. A seguire la presentazione del volume I quaderni della Farnesina ‘Arte e tecnologia del terzo millenio, scenari e protagonisti’ a cura di Cesare Biasini Selvaggi e Valentino Catricalà. Quest’ultimo, Curator alla SODA Gallery di arti digitali a Manchester / Lecturer Manchester Metropolitan University / Direttore Sezione arte Maker Faire - The European Edition / Art Consultant Paris Sony CS Lab, sarà protagonista anche nel pomeriggio con la presentazione di The Artist as Inventor. Investigating Media Technology throgh Art, sua pubblicazione fresca di stampa.

Questi gli altri numerosi eventi e gli ospiti dell’Atf Festival.

19 NOV DALLE 10.30 ALLE 13.00

ATF_EDU

INCONTRI CON PROFESSIONISTI E WORKSHOP

10.30 – 11.00 BRUNO DI MARINO. Presentazione del libro “Nel centro del quadro. Per una teoria

dell'immersività dal mito della caverna al VR”.Scheda libro:

https://www.mimesisebookstore.it/it/products/nel-centro-del-quadro

11.00 – 12.00 ALESSANDRA MIGLIOZZI. La scuola non si ferma. Racconti dalla pandemia

guardando al futuro. In collaborazione con USR MOLISE https://lascuola.gmde.it/la-scuola-non-si-

Ferma.

12.00 – 13.00 LINO STRANGIS. WORK SHOP Tecnologie digitali, realtà virtuale e arte

interattiva. In collaborazione con C.A.R.M.A (CENTRO D'ARTI E RICERCHE MULTIMEDIALI

APPLICATE). ROMA

Info: https://asscarma.wixsite.com/carma

5 EVENTO 19 NOV DALLE 17.30 ALLE 21,30

ATF_IMMAGINI IN MOVIMENTO

BRUNO DI MARINO. INTRODUZIONE AL CINEMA D'ARTISTA IN ITALIA con una selezione di film realizzati da 21 artisti italiani, tra cui Franco Angeli, Gianfranco Baruchello, Cioni Carpi, Claudio Cintoli, Flatform, Rosa Foschi, Paolo Gioli, Andrea Granchi, Ugo La Pietra, Ugo Nespolo, Bruno Munari – Marcello Piccardo, Pino Pascali, Luca Patella, Marinella Pirelli, Michele

Sambin, Mario Schifano, Valeriano Trubbiani, Franco Vaccari, Luigi Veronesi, Debora Vrizzi.

Bruno Di Marino (Salerno, 1966). Storico dell’immagine in movimento, dal 1989 si occupa in particolare di sperimentazione audiovisiva. Attualmente insegna Teoria e Metodo dei Mass Media presso l’Accademia di Belle Arti di Frosinone. Ha diretto festival, retrospettive e rassegne e curato numerose mostre. Tra i volumi da lui scritti o curati ricordiamo: Animania. 100 anni di esperimenti nel cinema d’animazione (Il Castoro, 1998); L’ultimo fotogramma. I finali del cinema (Editori Riuniti, 2001); Interferenze dello sguardo. La sperimentazione audiovisiva tra analogico e digitale (Bulzoni,

2002); Studio Azzurro. Tracce, sguardi e altri pensieri (Feltrinelli, 2007); Pose in movimento.

Fotografia e cinema (Bollati Boringhieri, 2009); Film Oggetto Design. La messa in scena delle cose (PostmediaBooks, 2011); Hard Media. La pornografia nelle arti visive, nel cinema e nel web (Johan and Levi, 2013); Il mouse e la matita. L’animazione italiana contemporanea (Marsilio, 2014). I suoi saggi sono stati pubblicati in Francia, Belgio, Portogallo, Germania, Russia, Giappone, Cina e Ungheria.

17.30 – 19.30 Presentazione integrale delle opere in mostra a cura di Bruno Di Marino. Introduce Luca Basilico.

19-30 – 21.30 Ingresso libero: visione delle opere senza guida.

E' possibile ritirare il biglietto non oltre 30 minuti prima della chiusura.

ATF_LIVE

22.30 - 23.30

LIVE PERFORMANCE. SPETTACOLO DAL VIVO.

KEIN (Live) + AGA RASTER.

Sul palco dell'auditorium le musiche composte e suonate live dall'artista KEIN e le immagini

mixate dal vivo di AGA RASTER.

20 NOV DALLE 11.00 ALLE 13.00

ATF_EDU

11.00 – 11.15 ALESSANDRA ARNO', PAOLO SIMONI. Case history: Visualcontainer TV

https://www.visualcontainer.tv/

11.15 – 12.15 GIACOMO RAVESI. Dalla teca al display. Figure del corpo tra media e tecnologia.

https://www.consultacinema.org/user/giacomo.ravesi/

12. 15 – 13.00 LUCA MANES. WORK SHOP. La produzione dei contenuti audiovisivi. Esempi e tecnologie applicate.

Luca Manes è diplomato in montaggio al Centro Sperimentale di cinematografia, lavora come montatore e autore di video.

Il suo lavoro ha come soggetto le forme della rappresentazione del tempo, dello spazio, del reale.

17.00 ALLE 21.30

ATF_IMMAGINI IN MOVIMENTO

17 – 17.30 ALESSANDRA ARNO' presenta la selezione VIDEOARTE INTERNAZIONALE

a cura di Visualcontainer.

Opere in mostra selezionate per ATF di: Elena Arzuffi, Barbara Brugola, Rita Casdia, Marcia Beatriz Granero, Debora Hirsch, Hwayong Jung, Cristina Ohlmer – Stephan Reisinger//Art vs Film, Matteo Pasin, Eleonora Roaro, Lucia Veronesi.

Presentazione integrale delle opere in mostra. Introduce Luca Basilico.

17.30 – 21.30 Ingresso libero: visione delle opere senza guida

E' possibile ritirare il biglietto non oltre 30 min prima della chiusura.

Alessandra Arnò Nata nel 1977, vive e lavora a Milano. Diplomata all’Accademia di Brera nel 2001, sfrutta le potenzialità espressive della fotografia a del video. con l'attenzione è rivolta verso i “gap” visivi e

tecnologici, che con le loro aberrazioni, alterano la percezione della realtà, ridisegnandone i contorni. Lavora soprattutto con video e installazioni, ed è stata invitata a mostre, rassegne e festival di videoarte internazionali tenuti a Tampere, Toronto, Dublino, Varna (BG), Budapest, Utrech,

Lisbona, Novosibisk, Parigi, Belfast, Bonn, Marseille.

In Italia ha partecipato a diverse rassegne video e mostre a Milano, Roma, Brescia, Torino, Pescara Firenze.

Dal 2008 è co- fondatore di Visualcontainer e dal 2009 direttore di VisualcontainerTV e [.BOX]

Videoart Project Space dal 2010.

Informazioni:

THE ITALIAN VIDEOART PLATFORM

Since 2008, the first Italian video art distributor and platform for video art promotion and curatorial project.

www.visualcontainer.org/it/

22.30 – 23.30

LIVE PERFORMANCE. SPETTACOLO DAL VIVO

HIVER (sound) + Patty Rubber / Leon Trimble (Visual from UK).

Sul palco dell'auditorium uno spettacollo audio-visivo composto dalle musiche prodotte e mixate dal gruppo HIVER con le immagini mixate dal vivo di Patty Rubber e Leon Trimble (special guest from UK)

In collaborazione con LPM

Informazioni: https://liveperformersmeeting.net/

Scheda artisti:

HIVER: https://ra.co/dj/hiver (IT)

Patty Rubber. Bristol based visual artist, VJ and DJ (UK)

Leon Trimble AV performer (UK)

21 NOV DALLE 17.30 ALLE 20.30

ATF INCONTRI E IMMAGINI IN MOVIMENTO

17.00 - 17.30 ENRICO TOMMASELLI. New Media Art Festival: una mappatura globale. Incontro online.

Informazioni: Enrico Tommaselli Direttore Artistico di https://www.magmart.it/

17.30 – 18.00 TOMMASO EVANGELISTA. Presenta la ricerca sulla produzione regionale delle opere audiovisive. Artisti invitati: Michele Boccamazzo,Paolo Borrelli, Cristiana Califano, Andrea Cianchetta , Fausto Colavecchia, Azzurra De Gregorio, Gianmaria Victor De Lisio, Angela Di Tomaso, Ianua, Cinzia Laurelli, Nicola Macolino, Lucia Magnifico, Luca Manes, Michele Mariano, aterina Notte, Antonio Pallotta, Luca Pop, Michele Porsia, Luciano Sozio, Ivana Volpe. Introduce Luca Basilico.

18.30 – 20.30 Ingresso libero: visione delle opere senza guida

Scheda: Tommaso Evangelista Curatore di museo presso CAMUSAC - Cassino Museo Arte Contemporanea http://www.camusac.com/

Ingresso al Festival sempre gratuito e prenotazione del posto obbligatoria così come il green pass.