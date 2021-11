'Il futuro che si ribella': studenti in corteo a Campobasso contro i tagli alla scuola

L’Unione degli Studenti è scesa in piazza a Campobasso e in altre 35 città d'Italia

CAMPOBASSO. Lo avevano annunciato ed hanno mantenuto l’impegno. Gli studenti dell’Uds sono scesi in piazza in molte città italiane ed anche nel capoluogo di regione, partendo da Piazza San Francesco fino a Corso Vittorio Emanuele.

Le rivendicazioni dell'organizzazione sono chiare: “gli studenti e le studentesse hanno bisogno di una scuola diversa, da ricostruire mattone dopo mattone. L'attenzione – spiegano i promotori della manifestazione regionale - è stata volta al trasporto pubblico poco efficiente, all'edilizia scolastica che cade a pezzi e ad una didattica frontale e nozionistica. L'obiettivo è riscrivere un manifesto per una scuola pubblica completamente diversa. La legge per il diritto allo studio in Molise rimane ferma e mai finanziata dal 1975.

È chiaro ed evidente – concludono i rappresentanti dell’Uds - il bisogno di una nuova scuola che si occupi della reale formazione degli studenti e delle studentesse, e che non rimanga indietro rispetto alle loro necessitá