"La mia raccolta 2021": parte la campagna social per promuovere l'olio extravergine del Molise

Catturare il momento più bello della campagna olivicola e condividerla via social per promuovere uno dei prodotti trainanti dell’economia regionale. E' l'iniziativa ideata dall'Associazione Nazionale Città dell'Olio

CAMPOBASSO. L’Associazione Nazionale Città dell’Olio lancia un appello alle aziende olivicole del Molise a costruire assieme la campagna social denominata “La mia raccolta”, attraverso la quale si intende raccontare con video e fotografie il momento più bello dell'anno per gli olivicoltori, ovvero quello in cui si fa la raccolta delle olive.



Ecco i passaggi da seguire: scattare una foto o girare un video (della durata massima di 1 minuto) che racconta uno dei momenti significativi della raccolta delle olive che avviene nell’ azienda; pubblicare la foto e/o video sul tuo profilo Facebook o Instagram (come post o come storia) scrivendo un breve testo che racconta di quello specifico istante; taggare @cittadellolio @comunedi… (taggare la città dell’olio di riferimento) e inserire l’hashtag #lamiaraccolta2021.

Non bisogna dimenticare di taggare il nome dell'azienda e del Comune dove è stata svolta l’attività.