Comunità per minori di Agnone, un gesto solidale per un grande progetto

I fondi ricavati dalla vendita di oggetti realizzati dai giovani ospiti serviranno per ripulire l’area archeologica di San Lorenzo

AGNONE. Entusiasmo tra i giovani ospiti e gli operatori della Comunità Alto Molise di Agnone, gestita dalla Cooperativa Sirio di Campobasso, per la concessione da parte del Comune di una casetta di legno nella quale esporre i lavori realizzati dai ragazzi nell’ambito del progetto ‘Legno’.

Un’iniziativa che fa il paio con un altro importante progetto denominato ‘Puliamo i nostri tesori’, finalizzato a raccogliere fondi per ripulire e far tornare a splendere l’area archeologica di San Lorenzo.

In vista del Natale i ragazzi, supportati sempre dagli operatori della Comunità, saranno in piazza tutti i sabati per promuovere l’iniziativa e invitare cittadini e turisti ad ammirare i loro lavoretti. Chi volesse contribuire con una piccola donazione in cambio riceverà in regalo un alberello natalizio e una piccola “n’doccetta”, simbolo per eccellenza del Natale agnonese e di una delle tradizioni più sentite e popolari del Molise.