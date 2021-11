Vivaldi la bella stagione, quanto Molise nello spettacolo nazionale

Dalla cantante soprano, Mariacarmen Iafigliola, al direttore dell’orchestra barocca, Antonello Capuano, alla produttrice esecutiva Lara Carissimi tante professionalità regionali nell’iniziativa musicale e teatrale al debutto a Isernia e Campobasso nel prossimo weekend.

di Maurizio Cavaliere

C’è tanto Molise nello spettacolo musicale ‘Vivaldi la bella stagione’ presentato stamattina al palazzo ex Gil. Due serate in programma, la prima sabato prossimo 27 novembre, all’Auditorium ‘Unità d’Italia’ di Isernia. Il giorno seguente due spettacoli (17 e 21) al Teatro Savoia di Campobasso. Diretto e interpretato da Andrea Ortis, che abbiamo conosciuto per la splendida rappresentazione in tour nazionale della Divina Commedia ‘firmata’ dall’assessorato alla Cultura e al Turismo della Regione Molise, lo spettacolo è prodotto da 'Ouverture' della campobassana Lara Carissimi, produttore esecutivo. Del capoluogo di regione è anche il Direttore dell’Orchestra dal vivo Antonello Capuano, mentre al clavicembalo dello stesso ensemble c’è l’isernino Francesco Cipullo e alla chitarra il larinese Lorenzo Mastrogiuseppe. Citazione a parte per Mariacarmen Iafigliola, giovane soprano di Mirabello Sannitico che, al termine della conferenza stampa, accompagnata dall’Orchestra, ha dato un saggio delle sue ottime qualità canore. Qui nel video in una canzone ‘da battello’.

Con Lara Carissimi e Andrea Ortis presente al tavolo l’assessore regionale Vincenzo Cotugno che ha avuto parole di grande soddisfazione per un’opera che “rappresenta anche un importante veicolo di promozione del Molise fuori regione e che premia le professionalità che ci sono da noi”.

‘Vivaldi la bella stagione’ nasce come tributo a un grande compositore della storia musicale italiana. Attraverso la scrittura e le immagini 3D (visual artist Virginio Levrio), alle musiche e poi alle danze (di Raffaele Iorio ed Elisabetta Dugatto), lo spettacolo ricostruisce la bellezza di Venezia e Vienna, nello splendore degli anni a cavallo tra XVII e XVIII secolo. Nell’opera anche gli echi nobili di Bach, Mozart, Strauss e le canzoni da battello cantate dai gondolieri veneziani del tempo. Suggestiva pure la contestualizzazione live dell’orchestra barocca ‘La bella stagione’ diretta dal Maestro Antonello Capuano seguendo lo schema organico nelle antiche corti di tutta Europa.

Il Molise segna il debutto di questa nuova produzione che esalta le prerogative di un periodo magico per arte e musica: quello del Barocco italiano. I due teatri molisani saranno capienti al 100 per 100: per le prenotazioni e la vendita dei biglietti la mail è Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. . Una doppia ‘prima’ importante per qualcosa che ha tanta sostanza artistica e culturale: molto più di un concerto di musica classica.

