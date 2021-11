Tecnologia e cultura, successo per la prima edizione del festival ‘About the Future’

L’iniziativa promossa dalla Fondazione Molise Cultura

CAMPOBASSO. Si è conclusa, dopo aver riscosso grande successo, la prima edizione del Festival “About the Future – Uno sguardo intorno al futuro”.

Dal 18 – 21 novembre, gli spazi della Fondazione Molise Cultura, sono diventati un contenitore dinamico nel quale vivere momenti diversi, nonché esperienze culturali di assoluto valore, applicando le nuove tecnologie alla cultura.

L'intervento proposto da ATF ha consentito di: sviluppare processi di interscambio tra professionisti del settore venuti da diverse parti dell'Italia (di cui un collegamento con un importante centro di ricerca di Manchester); attività di matching tra il mercato del lavoro e gli studenti delle scuole superiori, con un leggero accenno sulle nuove professioni nel panorama globale, in particolare quelle relative al mercato delle Industrie Creative e Culturali; produzione storica relativa alle sperimentazioni compiute da parte degli artisti contemporanei attraverso l'audiovisivo e le tecniche di esecuzione d'avanguardia nel settore delle performance dal vivo: le sezioni dei film presentati durante le giornate andavano a tracciare un percorso cronologico-visivo che iniziava all'incirca a ridosso degli anni 70' di questo secolo, con la proposta del cinema d'artista di Bruno Di Marino, fino ai giorni nostri con due spaccati, uno di carattere internazionale con la selezione a cura di Visualcontainer; l'altra una vera e propria mappatura regionale relativa al sistema produttivo sperimentale condotta da Tommaso Evangelista. Le performance serali, tutte e tre diverse in termini di produzione musicale e contenuti visivi, hanno lavorato perfettamente sul profilo dell'allargamento dei nuovi pubblici, producendo uno spettacolo sensoriale di assoluto splendore e qualità. Una nuova narrazione audio-visiva.

L'offerta generale ha prodotto due risultati molto importanti per il territorio regionale: la Fondazione Molise Cultura, attraverso le attività del Festival “About the Future”, si candida a diventare un centro importante di ricerca sul profilo delle nuove tendenze operative all'interno dello scenario internazionale del Contemporaneo, la sede – molto ammirata dai professionisti – ha presentato un aggiornamento ed un'innovazione sia sul campo della fruizione, che sul profilo relativo ad un aggiornamento estetico-visivo realizzato dai tanti contenuti elaborati e trasmessi durante le diverse giornate.

Il progetto ATF, ideato e diretto da Luca Basilico, prodotto dalla Fondazione Molise Cultura, Regione Molise, Patto per lo sviluppo del Molise, mira a diventare un punto di riferimento relativo alla ricerca delle nuove tecnologie applicate al sistema “cultura”. Inoltre intende lavorare per colmare un deficit geografico e quindi candidarsi a ricoprire un ruolo di eccellenza per la ricerca dei nuovi sistemi d'avanguardia proposte dalle scoperte scientifiche e mutuate o mediate dalla cultura contemporanea.

