Maltempo, chiude per due giorni 'Il lago incantato di Babbo Natale'

Le date del 27 e 28 novembre previste al parco tematico di Castel San Vincenzo sono state rinviate

CASTEL SAN VINCENZO. Fine settimana all'insegna del maltempo in Molise e per questo, resterà chiuso per due giorni – il 27 e 28 novembre - il parco tematico 'Il lago incantato di Babbo Natale' inaugurato di recente a Castel San Vincenzo.

“A malincuore – comunica in una nota l'Aps Viv Molise - siamo costretti a rinviare le date causa maltempo. Si informano gli spettatori che hanno già acquistato il biglietto che sarà possibile recuperare l’ingresso al parco in una delle giornate previste nel calendario.

Gli aggiornamenti saranno disponibili sul sito www.lagodibabbonatale.it e sulla pagina Facebook lagodibabbonatale. Per altre informazioni scrivere un’email a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. o telefonare al +39 351 777 45 88”.

