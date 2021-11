Nuovi alberi per compensare le emissioni di Co2: l’iniziativa a Campobasso

Avviato stamani, nel quartiere San Giovanni, un progetto di ‘food forest’, curato dall’associazione Fare Verde

CAMPOBASSO. Torna il progetto di compensazione carbonica "È tempo di piantare alberi".

Si tratta di una operazione promossa da due società operanti in Spagna (la "Traducendo Co. Ltd." che si occupa di traduzioni internazionali e la "In Viaggio" che opera nel settore della ristorazione) che hanno scelto la città di Campobasso per impiantare nuovi alberi per compensare le emissioni di Co2, anche se prodotte in altra parte del pianeta.

L'attività va avanti oramai da sei anni e viene realizzata grazie al partenariato di Fare Verde Campobasso che cura la parte operativa del progetto.

Questa mattina, nonostante la pioggia incessante, è stato avviato un progetto di 'food forest' con l'impianto dei primi 12 alberi di specie varie per la realizzazione di un frutteto pubblico urbano presso l'area verde di via Friuli Venezia Giulia, nel quartiere San Giovanni.

Nelle prossime settimane il frutteto verrà ulteriormente ampliato con nuove piante, unitamente all'impianto di diversi alberi ornamentali nelle aree limitrofe.

Anche questa operazione rientra nell'ambito del progetto di forestazione urbana condivisa "AlberinComune" che vede cittadini ed associazioni coinvolti in prima linea nell'incremento del patrimonio arboreo cittadino.

