Tintiland e MoliseCinema, l’abbinamento entusiasma alla Casa del Jazz

La degustazione del vino autoctono molisano, i corti del Festival di Casacalenda e il concerto del violinista Luca Ciarla hanno tenuto a battesimo l’iniziativa artistica e di marketing territoriale organizzata a Roma.



di Maurizio Cavaliere

Piace tanto l’abbinamento della tintilia con l’arte e la cultura regionale. Se poi il mix avviene nelle sale della Casa del Jazz a Roma, con protagonisti alcuni tra i più noti e apprezzati musicisti e operatori culturali molisani, allora l’effetto è realmente inebriante, come un buon calice prodotto con il succo del vitigno rustico autoctono del Molise.

Venerdì sera la tintilia delle Tenute Campi Valerio, che fu del Principe Pignatelli a Monteroduni, è scesa giù di gusto, guardando una selezione dei corti di MoliseCinema 2021, curata dal direttore Federico Pommier. Questi i titoli tra i lavori italiani ed internazionali: At the Hairdresser’s di Jay, Regno Unito, 5’; The Nightwalk di Adriano Valerio, Italia, 15’; Arte no dique di Nicola Zedo, 12; Gocce di Simone d’Angelo, 10’. Proiettato anche il video che riassume l’ultima edizione del Festival programmato ogni anno, in agosto, a Casacalenda.

D’altronde l’happening romano, ha posto al centro del progetto regionale artistico e di marketing territoriale, cofinanziato dalla Regione Molise, non solo il vino autoctono molisano ma anche diverse forme di intrattenimento esaltate da professionalità rigorosamente molisane. L’evento, che si concluderà stasera, è curato dalla Violipiano Music del musicista e produttore termolese Luca Ciarla (foto P.Soriani in basso), il quale ha impreziosito personalmente la serata con un concerto di violino e basi preregistrate. Un momento pregevole sul piano culturale, che è stato ‘assaporato’ anche dalla simpatica e popolarissima attrice molisana Maria Di Biase, presente con il partner nella vita e nel lavoro Corrado Nuzzo. Non solo Molise da bere nel bellissimo parco che avvolge la Casa del Jazz a Roma, già Villa Osio, acquistata dal cassiere della Banda della Magliana e confiscata alla stessa organizzazione criminale mafiosa nel 2001 e assegnata al Comune di Roma. Nel 2005 l’inaugurazione.

