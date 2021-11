Turismo, successo per lo stand del Molise alla Borsa Mediterranea di Paestum

Tantissimi i selfie davanti al megascreen nell'area allestita dalla Regione

PAESTUM. Bilancio positivo per l’esposizione del Molise alla Borsa Mediterranea del Turismo Archeologico che si chiude oggi a Paestum.

Studenti universitari, scolaresche e professionisti del settore hanno visitato lo stand allestito dalla Regione, che è risultato tra i più tecnologici presenti all’evento, suscitando molto interesse di pubblico.

Il mega-screen curvo di oltre 4 metri su cui scorrono immagini dei paesi molisani (dal mare alla montagna passando per la collina, tra insediamenti archeologici e monumenti) ha attirato tanti visitatori che – scrive l’Ansa - si sono fermati per un selfie.

A riferirlo le due professioniste Rita Cannarsa e Laura Sterlacci in servizio negli spazi allestiti dalla Regione Molise: "C'è una buona affluenza: - il commento - studenti arrivati qui per prendere materiale, stranieri, operatori del settore. In tanti hanno scelto questo stand per un selfie davanti al mega-schermo con le immagini del Molise".

Iscriviti al nostro gruppo Facebook ufficiale

isNews è anche su Telegram: clicca qui per iscriverti



Per ricevere le nostre notizie su Whatsapp, clicca qui e salva il contatto!