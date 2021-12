Campobasso, la presentazione del libro ‘Gli anni della fame’

Appuntamento per venerdì 3 dicembre a Colle dell’Orso

ISERNIA. L'associazione Vivi Colle dell'Orso OdV promuove la presentazione del libro ‘Gli anni della fame - Carestia del 1764 e calamità d’inizio Ottocento nel Molise’ di Michele Tanno, guidata da Marialetizia Maselli, con la partecipazione dell'arcivescovo Giancarlo Maria Bregantini, per venerdì 3 dicembre ore 16:30 nella sala dell'associazione in Via Campania a Campobasso.

“Nel complesso – scrivono dall’associazione - questa pubblicazione può essere letta da almeno due punti di vista: quello delle condizioni di vita della popolazione dei vari paesi del Contado, delle organizzazioni amministrative e annonarie locali, delle politiche socioeconomiche dei vari luoghi nei periodi più critici e devastanti della penuria e quello delle rivolte popolari per fronteggiare la fame e la disperazione cercando nella terra le necessarie risorse e la spinta al cambiamento e al riscatto sociale e morale di ogni individuo. Questa lotta contro la fame e le oppressioni feudali fu anche il terreno su cui si venne consolidando il carattere sobrio e resiliente, caparbio e sfiduciato delle comunità molisane. Il libro, in definitiva, non è solo la ricostruzione di un periodo duro e cruciale della storia molisana, ma anche l’invito a riflettere sul ruolo dell’agricoltura, dell’ambiente e della biodiversità per una società più giusta e solidale".

Dopo la presentazione del libro, sempre a cura dell'agronomo Michele Tanno proseguirà il discorso iniziato con la degustazione guidata sulle mele autoctone dello scorso 24 ottobre nell'ambito degli incontri patrocinati dal CSV Molise, con la degustazione delle mele limoncelle. A seguire, una breve presentazione dell'avvio del progetto Gruppo Acquisto Solidale, a cura di Valentina Cardella di Naturalmente Molise ApS.

Iscriviti al nostro gruppo Facebook ufficiale

isNews è anche su Telegram: clicca qui per iscriverti

Per ricevere le nostre notizie su Whatsapp, clicca qui e salva il contatto!