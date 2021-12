Longano, nasce il registro comunale della Rascia

Nuova iniziativa di Comune e Proloco per valorizzare la tradizione. Inaugurazione il prossimo 8 dicembre



LONGANO. Nasce a Longano il Registro comunale della Rascia. E verrà inaugurato il prossimo 8 dicembre, durante la Santa Messa dell’Immacolata Concezione.

“La Rascia” è il termine che identifica una delle tradizioni comunitarie del grano durante il giorno del matrimonio, tra le più antiche che si ricordi e che appartiene al Comune di Longano in maniera peculiare. A tal proposito, l’istituzione del registro, che andrà a raccogliere tutte le testimonianze di esecuzione del rito durante le giornate degli “sposalizi” (anche a ritroso negli anni), diverrà a tutti gli effetti fonte scritta per ricerche future e legherà per sempre il paese di Longano al suo rito unico e peculiare.

Il progetto rientra in una più vasta attività, condotta sin dal 2019, dall’amministrazione comunale, guidata dal sindaco Cristian Sellecchia, e dalla Proloco del presidente Antonella Gatta, di valorizzazione del territorio con iniziative di divulgazione scientifica della tradizione.

Nel caso di specie, il registro è stato istituito con delibera di Giunta comunale e gode del patrocinio dell’Unpli Molise (Unione Nazionale Proloco Italiane) e della Fitp (Federazione Italiana Tradizioni Popolari). Esso rappresenta un mutamento radicale della modalità di fruizione della tradizione nel terzo millennio. Sarà conservato nelle stanze museali della casa municipale e sarà consultabile da visitatori, curiosi e cittadini previa richiesta al direttivo Proloco.

Alla cerimonia di inaugurazione del Registro saranno invitati ufficialmente i dirigenti nazionali, regionali e comunali degli enti ed istituzioni interessati.

