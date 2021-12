Castel San Vincenzo, ‘Saporito’ pronto alla stagione invernale

Redazionale/ Il locale nel cuore delle Mainarde riapre i battenti

CASTEL SAN VINCENZO. Riapre i battenti ‘Saporito-Contadini in cucina’, il nuovo locale nato su iniziativa di Nicola Gualano, Angelo Ricci e Raimondo Fabrizio. Inaugurato la scorsa estate e diventato subito punto di riferimento non solo per la sua cucina di qualità, ma anche per il luogo, autentica oasi di bellezza naturalistica e archeologica con l’abbazia benedettina di San Vincenzo al Volturno, il ristorante ha visto la presenza di autentiche celebrità, di passaggio in zona per riposare o scoprire il Molise. Su tutti, il mitico Lino Bandi, nonno Libero nazional popolare e protagonista di decine di commedie cult che hanno segnato la storia della comicità nel cinema italiano. Una tappa praticamente obbligata per i buongustai ma non solo.

