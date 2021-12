‘La mafia dei pascoli’: il business della mafia in agricoltura nel libro di Giuseppe Antoci

Domani la presentazione a Venafro in presenza del coautore

VENAFRO. Verrà presentato domani 11 dicembre alle 10, presso la Palazzina Liberty di Venafro, il libro "La Mafia dei Pascoli-La grande truffa all'Europa e l'attentato al presidente del Parco dei Nebrodi" di Nuccio Anselmo e di Giuseppe Antoci.

L'incontro organizzato dall'avvocato Elisabetta Macari, presidente dell'associazione Anteas di Venafro e Fabio Iannucci consigliere del Comune di Macchia d’Isernia e coordinatore di Italia Viva Venafro, verrà moderato dal professor Marco Fusco e vedrà la partecipazione del sindaco di Venafro e presidente della provincia di Isernia Alfredo Ricci, del prefetto di Isernia Gabriella Faramondi, del questore Luciano Sorricelli, del maggiore Corrado Capezzone della Compagnia dei carabinieri di Venafro, il luogotenente della stazione dei Carabinieri di Venafro Panfilo Forgetta, del segretario regionale dell'Unarma Domenico Laurenza e del segretario Usb Molise Sergio Calce.

L'ex presidente del Parco dei Nebrodi, oggi presidente onorario della Fondazione Caponnetto, è finito nel mirino delle cosche mafiose per la sua attività di contrasto all'infiltrazione criminosa in agricoltura ed è scampato a un attentato nel maggio del 2016. Milioni di euro guadagnati per anni da Cosa nostra: un business legale e inesplorato, con boss che riuscivano inspiegabilmente ad affittare molti ettari di terreno nel Parco dei Nebrodi in Sicilia, terrorizzando allevatori e agricoltori onesti, lasciando i terreni in questione incolti e incassando i contributi dall'Europa addirittura con bonifici bancari regolari.

Un meccanismo perverso che faceva guadagnare somme corpose ai clan delle famiglie mafiose. Un affare di molti miliardi di euro e nessuno vedeva o denunciava, fino a quando in quel parco meraviglioso è arrivato Giuseppe Antoci, che è riuscito a spezzare gli affari della mafia, realizzando un protocollo di legalità che poi è diventato legge dello Stato e applicato in tutta Italia.

Con questa battaglia Cosa nostra aveva decretato la sua morte: nel 2016 infatti Antoci è stato vittima di un attentato, nel quale è rimasto illeso grazie all’auto blindata e al pronto intervento della scorta. In questo libro si evince il coraggio e il senso del dovere e della giustizia di un uomo normale, che si batte per liberare la sua terra dall'oppressione mafiosa.

