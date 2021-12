Il Molise piccolo e vero stasera protagonista su Rai 5

Alle 22 il nuovo reportage dell’ottimo regista Vincenzo Saccone che racconta le donne e gli uomini che, in silenzio, fanno la storia della nostra terra: dal Matese all’Alto Sannio alle Mainarde. Da vedere.

di Maurizio Cavaliere

E’ tornato in Molise Vincenzo Saccone, sensibile e attento regista di Rai 5. E stasera vedremo la seconda puntata del suo reportage sulla nostra terra tutta da raccontare, un lavoro che sfugge alla retorica della regione che ’non esiste’, ma che testimonia le nostre piccole, preziose realtà umane, professionali, senza interpretazioni: semplici e al tempo stesso profonde cartoline dal Matese all’Alto Sannio, alle Mainarde.

Vedremo tutto alle 22 stasera su Rai 5 in “Di là dal fiume e tra gli alberi” che dedicherà una puntata intera al Molise così come avvenne alcuni mesi fa quando Saccone ci illustrò e narrò sapientemente l’estro e la spontaneità di alcuni molisani che hanno scelto di restare nella terra degli avi, di lavorare tra soddisfazioni e difficoltà e di reinventarsi, pure.

Siamo felici di aver contribuito anche noi a questa puntata, suggerendo al regista due tra i protagonisti le cui storie saranno al centro del racconto complessivo di questa sera. Si tratta di Fiorata Spina, straordinaria artista che, tra le altre cose, scolpisce le pietre del torrente del Biferno, Callora, e di Giuseppe Fazioli, giovane di Frosolone che ha deciso quasi improvvisamente ma con grande tenacia e capacità, di intraprendere una professione decisamente fuori dal comune per i nostri tempi fugaci e tecnologici: il maniscalco in Molise, pronto a raggiungere altre regioni e nazioni per ferrare gli equini. Due grandi molisani Fiorata e Giuseppe, due interpreti di un mondo quasi sommerso, che meritavano questa ribalta perché sono effettivamente due eccellenze nelle loro nicchie che odorano di fatica e di storia, a metà strada tra l’arte, l’artigianato e il senso delle radici: quell’appartenenza che, quando si ha cuore e determinazione, fa ancora la differenza.

Vedremo con trasporto e curiosità il nuovo lavoro di Vincenzo Saccone nella speranza che anche questo secondo episodio del suo racconto molisano sia un clamoroso successo, come il primo.