La magia del Natale invade Montaquila: cresce l'attesa per il Presepe Vivente

Dopo lo stop dello scorso anno imposto dalla pandemia è tutto pronto per dare vita alla V edizione dell'evento

MONTAQUILA. Dopo lo stop dello scorso anno imposto dalla pandemia a Montaquila torna l'atteso Presepe Vivente organizzato dall’Associazione PromoSociale Montis Aquilis. L'appuntamento è fissato per il il 18 e il 19 dicembre.

Ad accogliere i visitatori ci saranno diverse scene e figuranti, assicurano dall'organizzazione curata dall'Associazione Montis Aquilis col patrocinio del Comune di Montaquila. La V edizione del Presepe Vivente è inserito nel cartellone di eventi di 'Turismo è Cultura 2021' della Regione Molise ed è cofinanziato dal Patto per lo Sviluppo del Molise.

Intorno alla capanna della natività, nelle due serate, l’atmosfera sarà riscaldata dal suono delle zampogne, dagli artisti di strada, dalle rievocazioni delle scene di vita quotidiana e da quelle tipiche del presepe. Domenica 19, la chiusura della manifestazione sarà affidata al Giuliano Gabriele Trio che, a partire dalle ore 20, accompagnerà il pubblico nella storia della 'Tregua di Natale', uno spettacolo musicale liberamente ispirato ad un fatto accaduto nel dicembre 1914, durante la Prima Guerra Mondiale.

"Stiamo lavorando molto duramente per cercare di realizzare questa manifestazione nel modo più sicuro possibile, sia per i figuranti che per tutti coloro che vorranno passare insieme a noi le due serate - assicurano dall'organizzazione - Poche e semplici regole con le quali ormai abbiamo imparato a convivere, ma indispensabili per garantire la nostra sicurezza e per garantire la buona riuscita di questa manifestazione.

Quest'anno la manifestazione cambierà quindi scenario ma resterà intatta la magia dell'atmosfera natalizia e della rappresentazione. In una piazza Dante Alighieri allestita in richiamo alla tradizione del Natale e del posto si assiste alla nascita di Gesù Bambino, venuto al mondo in un umile mangiatoia. La commovente immagine della natività sarà accompagnata dal calore del fuoco, dalle melodie del periodo Natalizio, dal rumore di mani laboriose e sapienti degli artigiani del luogo e dalle scene di vita quotidiana".

Alla novità della location proposta si affiancheranno però anche le nuove disposizioni in materia di svolgimento in piena sicurezza degli eventi nel contrasto della pandemia da Covid 19 come ingressi contingentati, percorsi delimitati, obbligo di indossare la mascherina e di possedere il Green Pass.

Iscriviti al nostro gruppo Facebook ufficiale

isNews è anche su Telegram: clicca qui per iscriverti

Per ricevere le nostre notizie su Whatsapp, clicca qui e salva il contatto!