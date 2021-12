‘Un Piano per il Molise’, è boom di visualizzazioni per il video ‘in alta quota’ di Simone Sala

Con migliaia di interazioni in due giorni il progetto del noto musicista si conferma un modo innovativo per promuovere il territorio. GUARDA IL VIDEO

SAN MASSIMO. È boom di visualizzazioni per ‘Un pianista in quota’: dopo il concerto all'alba sul tratturo di Oratino, Simone Sala bissa con la seconda uscita della saga ‘Un Piano per il Molise’. Una piattaforma performativa innovativa che abbraccia Molise, musica e marketing territoriale, ideata e realizzata dal team del pianista molisano.

Questa volta il noto musicista ha compiuto un’impresa fuori dagli schemi: suonare il suo strumento in alta quota, sulla neve di San Massimo, in un video con la regia di Michele Ritota e montaggio di Vincenzo Villani.

Lavoro di qualità confermato anche dalla risposta di pubblico: con oltre 10mila visualizzazioni e 80mila impression in due giorni, il progetto di Sala si conferma un modo innovativo per promuovere il territorio e l’arte.

