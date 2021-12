Turismo nelle aree interne: nasce l'Ecomuseo virtuale della valle del Fortore

L’obiettivo del progetto europeo è il miglioramento del sistema di accoglienza turistica nelle aree interne. La presentazione il 19 dicembre

RICCIA. Il Comune fortorino, in collaborazione con il GAL “Molise verso il 2000”, prende parte a “Made in Land”, un progetto comunitario che ha per capofila la Regione Marche e la Croazia come partner transfrontaliero. L’obiettivo è quello di migliorare il sistema di accoglienza turistica nelle aree interne.

In questa cornice si inquadra la presentazione, il prossimo 19 dicembre a Riccia, del progetto di Ecomuseo virtuale che metterà in rete i territori della Valle del Fortore evidenziando gli aspetti storici e ambientali, nonché le tradizioni popolari del territorio. L'iniziativa sarà anche occasione per celebrare la riapertura del Castello de Capua dopo i lavori di restauro.