Castelmauro, don Boccardi rivive nel docufilm ‘La luce della notte’

Figura di prim’ordine nella comunità scientifica e religiosa, originario del piccolo paese molisano: il lavoro, che ne ripercorre le tappe della vita, è frutto di lunghe ricerche e della mente del regista Simone D’Angelo

CASTELMAURO. Si terrà a Castelmauro, il 19 dicembre alle 19 presso il Teatro Comunale, l’anteprima nazionale de ‘La luce della notte, per la regia di Simone D’Angelo.

Il docufilm, voluto dall’amministrazione del Comune di Castelmauro e realizzato nell’ambito della misura regionale ‘Turismo è cultura’, ripercorre la vita di Giovanni Boccardi, prete astronomo nativo del piccolo paese molisano vissuto a cavallo tra Ottocento e Novecento. Frutto di un lungo lavoro di ricerca durato più di un anno, questo progetto era nella mente del regista da molti anni con un obiettivo chiaro: far riscoprire un personaggio noto a molti molisani, la cui storia e il cui impatto sul mondo dell’astronomia sono però poco conosciuti.

Eppure, padre Boccardi fu una figura di prim’ordine nella comunità scientifica dell’epoca. Divulgatore raffinato e cosmopolita, scienziato rigoroso, uomo caparbio e determinato: la sua profonda fede non gli impedì mai di dedicare la sua vita alla scienza. Una figura affascinante, che finalmente torna in vita, con il volto di uno straordinario Alfredo Pea, in questo docufilm che alterna una rigorosa ricostruzione storica della sua vita a interviste e approfondimenti a opera di astrofisici ed esperti del settore. Girato tra Castelmauro e Torino, il docufilm è stato realizzato in collaborazione, tra gli altri, con l’Osservatorio Astrofisico (INAF) del capoluogo piemontese, di cui Boccardi fu direttore, e si è avvalso della consulenza di storici e astrofisici.

E proprio nei luoghi in cui Boccardi lavorò, come la cupola del telescopio Zeiss, la sala della meridiana, la biblioteca sono state girate molte scene di questo docufilm: luoghi storici, in cui le antiche strumentazioni sono tornate a osservare il cielo e le stelle. Simone D’Angelo ci presenta un film dalla doppia anima, proprio come quella di Boccardi: scienza e religione, unite dal filo, invisibile e potente, della ricerca di risposte alle grandi domande della vita.

Per partecipare all’evento è obbligatoria la prenotazione presso il Comune di Castelmauro.

