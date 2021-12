Oltre l’immagine: a Termoli il laboratorio con la fotografa isernina Giada De Santis

L’artista introdurrà ai partecipanti alcuni temi quali il soggetto, la composizione dell’immagine e la regola dei terzi, la luce e l’importanza della storia

TERMOLI. Il 9 gennaio 2022 al Museo di Arte Contemporanea di Termoli si terrà un laboratorio di fotografia, per 15 partecipanti adulti, dal titolo ‘Oltre l’immagine’ a cura dell’artista isernina Giada De Santis.

Ai partecipanti è richiesto di portare con sé almeno 5 immagini stampate singolarmente su carta (a colori o b/n) in qualsiasi formato. Sono ammesse fotografie personali, ritagli di giornali o riviste e immagini scaricate da internet.

In seguito alla visita guidata della mostra di Lisetta Carmi, Giada De Santis introdurrà alcuni temi fotografici quali il soggetto, la composizione dell’immagine e la regola dei terzi, la luce e l’importanza della storia.

Nel laboratorio, partendo dalle immagini raccolte si realizzerà una nuova fotografia su un cartoncino bianco da riempire secondo la regola dei terzi e la disposizione delle masse. Il risultato ottenuto racconterà una storia che verrà condivisa dai partecipanti del laboratorio.

Giada De Santis è nata a Isernia nel 1994. Ha studiato presso la scuola Mood Photography di Pescara. Tra i suoi progetti fotografici a lungo termine c’è Reenact che affronta il tema dello spopolamento in Molise ed è stato esposto nel 2019 al Palazzo Ex GIL di Campobasso. Molti suoi progetti hanno come protagonista il territorio molisano: Sleeping Beauty riprende un evento di cronaca nera avvenuto nel 1957 ad Isernia.

Il costo a persona è di 5 euro. Prenotazione obbligatoria entro il 19 dicembre 2021 chiamando il numero 0875808025 o scrivendo a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

Iscriviti al nostro gruppo Facebook ufficiale

isNews è anche su Telegram: clicca qui per iscriverti

Per ricevere le nostre notizie su Whatsapp, clicca qui e salva il contatto!