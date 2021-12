Si accende la magia del Natale: girandola di eventi in Basso Molise

A Guardialfiera si rinnova l'appuntamento con il Presepe Vivente, mentre a Petacciato si inaugura la mostra 'Betlemme culla del Messia'

CAMPOBASSO. Girandola di eventi anche in Basso Molise per celebrare le festività natalizia. A Guardialfiera è tutto pronto per inaugurare il Presepe Vivente, giunto quest'anno alla sua 34esima edizione.

L'impegno della Pro Locoè quello di far vivere a pieno l'esperienza del Presepe, garantendo il rispetto della normativa per la gestione dell'emergenza da Covid-19.

Il percorso si sviluppa lungo la suggestiva scalinata di Piedicastello e vede rappresentate circa 30 scene. Questa edizione del Presepe Vivente è un piccolo segno di ritorno alla normalità. Un'esperienza unica e suggestiva da non perdere.

Le date in programma sono: 26 dicembre, 2 gennaio (dalle ore 17,30 alle ore 20. e 6 gennaio (con la sfilata e l'arrivo dei Magi allietata dalle ore 18 alle ore 20).

Per l'accesso sarà necessario il green pass.

Da Guardialfiera a Petacciato dove sarà aperta oggi la mostra 'Betlemme culla del Messia'. Ideata e realizzata su roll-up dalla Fondazione Terra Santa di Milano, la mostra ha una finalità didattica alta, per avere una buona idea della patria del Messia.

L’associazione culturale parrocchiale amici di San Rocco, in unione con la locale parrocchia di Petacciato propongono un evento culturale fruibile nei giorni di festa fino al 7 gennaio. La location della mostra è la chiesa di santa Maria (sec. XII) un piccolo gioiello di arte romanica, scrigno della storia antica di Petacciato.

Gli orari di apertura: sabato (18.30-20.30). Domenica (11.30-12.30; 18.30-20.30). Nei giorni 27-30 dicembre (18.30-20.30).

