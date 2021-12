Campobasso, Natale in città: gli eventi in programma

Le iniziative promosse per domenica 19 dicembre dall’amministrazione nell’ambito del cartellone delle festività natalizie

CAMPOBASSO. Anche per domenica 19 dicembre “Natale in città”, il calendario di eventi messi in programma dall’Amministrazione comunale di Campobasso per tutto il periodo delle festività natalizie e fino al 17 gennaio 2022, proporrà, tra i diversi appuntamenti in programma, i mercatini di Natale della città di Campobasso, in Piazza Pepe, dalle ore 10.00 alle 13.00 e dalle 16.00 alle 22.00, e i mercatini di Natale nel centro storico, a cura dell’Associazione “Michelangelo Ziccardi”, in via Ziccardi, dalle ore 14.00 alle 23.00. Torna anche “Campobasso in fiera”, al parcheggio di Selva Piana, a cura della Confesercenti, dalle ore 10.00.

Dalle 9.30 alle 12.30, alla Casa della Scuola di via Roma, Vera Gheno, sarà la protagonista del primo “laboratorio d’asporto” di “Si Scrive Molise”, mettendo a disposizione dei partecipanti la sua storia di accademica, divulgatrice ed esperta in comunicazione digitale per entrare nelle pieghe dell'argomento "La scrittura e i social network".

Aprirà i battenti alle ore 11.00 e resterà aperta fino a giovedì 6 gennaio 2022 al Museo dei Misteri di Campobasso in via Trento 3, la XIIIª edizione della Mostra dei Presepi "La RiNASCITA” di Giovanni Teberino. In ottemperanza alle disposizioni governative vigenti, per garantire la prevenzione e la sicurezza rispetto all’attuale emergenza sanitaria covid-19, è obbligatorio che i visitatori esibiscano il SUPER GREEN PASS, l’obbligo di indossare la mascherina, l’igienizzazione delle mani e il percorso museale a senso unico.

La mostra è visitabile nei seguenti orari: feriali dalle 16.00 alle 19.00 - festivi dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 16.00 alle 19.00.

In Piazza Vittorio Emanuele II, dalle ore 18.00 alle ore 20.00, il Club 500 di Campobasso, proporrà una “Piccola mostra di FIAT 500”.

