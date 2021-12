Sing Hope, cantare la speranza: concerto di solidarietà a Macchia d’Isernia

L’iniziativa di scena il prossimo 27 dicembre nella Chiesa Madre del paese è promossa dalla Fap Acli Molise

MACCHIA D’ISERNIA. Solidarietà di scena a Macchia d’Isernia il prossimo 27 dicembre. La Fap Acli Molise ha organizzato, nella Chiesa Madre, il concerto: "Sing Hope, cantare speranza, Atmosfera di Natale", con il Coro Ancient Souls di Campobasso, diretto dalla professoressa Rita D'Addona della presidenza regionale Acli.

“La manifestazione – spiegano i promotori - ha lo scopo di avvicinare nella fratellanza sociale ed affettiva le diverse generazioni (anziani, adulti e giovani) per consolidare i legami di contatto umano e cristiano tra loro”.

Ricco il programma, che spazierà dall’Alleluja di Choen alla celebre ‘Oh, Happy day’ di Hawkins, e che vedrà impegnati Gianluca Grasso al pianoforte, Giuseppe Timbro al basso e Christian Di Fiore, in qualità di special guest, alla zampogna.

Per accedere all’evento, che avrà inizio alle ore 20:30, sarà necessario esibire il Super Green Pass.

