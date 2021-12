Style Dance: grande successo per il saggio di danza di Natale

Dopo due anni di assenza dal palcoscenico a causa della pandemia, sul palco dell’auditorium di Isernia sono tornati a ballare i bambini e i ragazzi della scuola molisana. GUARDA IL VIDEO

ISERNIA. Dopo due anni di assenza dal palcoscenico a causa della pandemia, sul palco dell’auditorium di Isernia sono tornati i bambini e i ragazzi della scuola di danza Style Dance, da 30 anni in Molise con sede principale a Campobasso e filiali in diverse cittadine molisane, con uno spettacolo suggestivo e tratti toccante, che ha riportato il pubblico con la mente a quando tutto era più semplice e normale.

Oltre cento studenti della scuola che è stata la prima nella regione ad introdurre il metodo della Royal Academy of dance, il più importante organo esaminatore e di insegnamento della danza classica, si sono alternati ballando su pezzi di musica classica e sui più conosciuti canti natalizi per oltre due ore di esibizione, guidati dalle insegnanti Ambra Lucarelli e Miriam Daniele, dall’assistente di palco Ilenia Cimaglia e dall’insegnante Francesca Annarelli che ha anche dato vita ad una splendida esibizione (vedi video) in coppia con il ballerino Michele Storto.

Il tutto sotto la sapiente regia della direttrice Sara Aniello, coadiuvata dal presentatore Antonio Buonanno: “Dietro le quinte l’entusiasmo era tanto perché a noi tutti, dagli allievi agli insegnanti, è mancato il palcoscenico. Solo il teatro riesce a fare vivere ad un danzatore quella magia e quelle sensazioni che l’arte della danza fa provare, e starne fuori è una sofferenza – spiega proprio la Aniello – Nel periodo di pandemia abbiamo lavorato in sordina con impegno insieme ai nostri allievi, che con il sacrificio non hanno mai interrotto il loro lavoro e nemmeno si sono arresi. Avevamo una missione, quella di continuare a tutti i costi il percorso di studi con l’Accademia e il dovere di presentare i ragazzi agli esami e ci siamo riusciti grazie al lavoro e alla tenacia di tutti”.

Toccante anche l’esibizione di Ginevra Simeone, 17 anni, diplomata con il massimo dei voti in danza classica, che sta prendendo il volo sulle scene internazionali: “L’affermazione di Ginevra è l’esempio di come con il lavoro e il sacrificio si possano raggiungere obiettivi importanti - dice ancora la direttrice - e noi come scuola mettiamo tutto l’impegno e la professionalità affinché questo avvenga, tramite la preparazione a la partecipazione agli esami professionali dell’esame solo Seal presso la sede della Royal Academy of dance di Londra.. Nella nostra scuola si sostengono corsi di avviamento, di preparazione alle audizioni e di tirocinio professionale e grazie alla validità del progetto formativo diversi allievi hanno maturato e consolidato la loro formazione artistica e professionale. Ne approfitto anche per un ringraziamento particolare all’amministrazione comunale di Isernia che in questa circostanza ha dimostrato grande sensibilità ed attenzione per la realizzazione dell’evento”.