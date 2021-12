Presepe e solidarietà, l'alto Molise protagonista

Ad Agnone la manifestazione natalizia più longeva del Molise. A Macchiagodena, invece, una mostra con concorso, finalizzata a raccogliere fondi per aiutare un 14enne affetto da una rara patologia

AGNONE/MACCHIAGODENA. Il presepe, l’immancabile simbolo del Natale, anche quest’anno sarà protagonista delle feste di Macchiagodena e Agnone.

Nel primo paese, muniti di Green Pass, sarà possibile visitare una mostra presepiale, organizzata dalla Pro Loco, fino al 6 gennaio: nello specifico, nei giorni feriali dalle 17 alle 19; mentre durante la domenica e i festivi dalle 10 alle 13 e dalle 16:30 alle 19:30. Ai visitatori, inoltre, sarà concesso di decretare l’opera più bella esprimendo il proprio voto, in maniera anonima sul posto, nell’ambito del concorso che ha visto partecipare artisti e non artisti di ogni età. L’autore dell’opera vincente, insieme alla famiglia, godrà di un pranzo in un agriturismo di Macchiagodena.Chi vorrà, per giunta, potrà contribuire, versando una somma di denaro, ad aiutare Domenico Marcaccio, un ragazzo di 14 anni che ha bisogno di cure specialistiche e all'avanguardia e che deve essere seguito in America per una patologia rara.

Ad Agnone, invece, il 24 dicembre tornerà il presepe vivente più longevo del Molise, giunto ormai alla sua 61esima edizione che quest’anno avrà come tema la nascita di Gesù ai tempi del Covid-19. La manifestazione – che sarà preceduta dall’accensione di un albero di Natale, realizzato dall’Associazione ‘La Repubblica di Majella’ con materiale di scarto - sarà dedicata al personale e ai volontari impegnati in prima linea durante l’emergenza sanitaria e, a riguardo, le sacre scritture si intersecheranno con le testimonianze di infermieri, medici, Oss, volontari della Protezione civile e pazienti colpiti dal virus.

Iscriviti al nostro gruppo Facebook ufficiale

isNews è anche su Telegram: clicca qui per iscriverti

Per ricevere le nostre notizie su Whatsapp, clicca qui e salva il contatto!