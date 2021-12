Isernia, psicosi Covid: cancellato il cartellone di Natale

L'assessore De Martino: decisione a tutela della popolazione. In città per ora 66 contagi in totale

ISERNIA. In città ci sono 66 casi, l'incidenza rispetto alla popolazione è inferiore alla media nazionale - parole del sindaco Piero Castrataro - ma l'amministrazione comunale sceglie di cancellare tutti gli eventi del cartellone natalizio a causa del rischio di aumento dei contagi. Una decisione che segue quella degli iniziali annullamenti di eventi all'auditorium - il 29 dicembre e il 4 dicembre - e quella dell'ordinanza anti bivacchi, con il divieto di consumare cibi e bevande all'esterno dei locali per scoraggiare assembramenti.

La diffusione del virus e l’incremento dei contagi "hanno costretto il Comune e la Proloco - si legge nel comunicato del Comune di Isernia - per motivi di tutela e sicurezza pubblica, a rinviare gli eventi del cartellone natalizio fissati dal 28 dicembre al 9 gennaio".

A spiegare la ratio del provvedimento, l'assessore alla Cultura Luca De Martino: "Fatta eccezione per gli eventi già vietati dal decreto legislativo n. 221 del 24 dicembre, abbiamo deciso di annullare anche tutti gli altri appuntamenti, seppure consentiti a norma di legge, nella speranza di poter continuare a favorire, in futuro e con lo stesso entusiasmo, tutte le splendide iniziative proposte dalle associazioni, dai comitati e dai commerciati locali, fino ad oggi in cartellone. La nostra decisione mira a tutelare la popolazione e a preservare lo spirito festoso con cui tali eventi erano stati programmati. Ringraziamo ancora quanti hanno collaborato con entusiasmo ed impegno all’organizzazione del ‘Natale ad Isernia’ – ha aggiunto l’assessore – e cogliamo l’occasione per augurare a tutti un felice 2022, ricco di manifestazioni ed eventi culturali targati Città di Isernia".

In accordo con gli espositori, però, proseguiranno i Mercatini natalizi di piazza X Settembre (fino al 6 gennaio 2022) e del Parco della stazione (fino al 31 dicembre 2021).

Un Natale a luci quasi spente, insomma, che ben ricorda quello dell'anno scorso, quando vigeva (anche) il coprifuoco. Qualcuno sarà contento per l'eccesso di prudenza, altri criticheranno sostenendo che i contagi si potevano prevenire con una strategia di tracciamento mirata, prima del ritorno in Molise di centinaia di persone da fuori per le festività. Il risultato è comunque il medesimo: il 2022 inizia all'insegna della psicosi Omicron, dell'isteria da contagio,dell'ansia e della preoccupazione. Senza concerti, senza eventi, senza divertimento.

