La magia delle Luminarie torna ad 'accendere' le sere di festa a Larino

L'evento è stato ripensato per evitare possibili assembramenti e garantire il rispetto delle misure anti-Covid. GUARDA LA FOTOGALLERY

LARINO. Un evento ripensato per garantire il massimo rispetto delle misure anti-Covid ma le emozioni restano le stesse: si sono riaccese ieri sera le Luminarie nel centro storico di Larino. Uno spettacolo indescrivibile, di certo unico nel suo genere in Molise.

Le modifiche, come noto, sono state apportate per evitare possibili assembramenti. Sono state per esempio eliminate le navette che collegano il Pian San Leonardo al centro storico, così come è stato sospeso lo spettacolo di luci in piazza Duomo.

Non solo. È stato incrementato il numero di volontari lungo il percorso per controllare il rispetto delle regole all’intento del circuito e vige l'obbligo di indossare la mascherina FFP2. Inoltre, per evitare possibili assembramenti nei pressi dell’ingresso sarà possibile acquistare i biglietti anche presso le attività commerciali del Pian San Leonardo.

L'ingresso è consentito solo con green pass da vaccinazione o da tampone negativo.

Infine, le date. Sarà possibile ammirare lo spettacolo questa sera e poi il 01/02/05/06 gennaio 2022.

GUARDA LA FOTOGALLERY



