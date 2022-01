Macchiagodena, il presepe più bello in una chitarra: ecco il vincitore della mostra

Realizzato da Sergio Tortorelli di San Massimo. Soddisfazione della Pro loco: si pensa già alla prossima edizione

MACCHIAGODENA. Il presepe più bello è quello creato all’interno di una chitarra. La maggior parte dei visitatori della mostra ideata, organizzata e curata dalla Pro Loco di Macchiagodena, presieduta da Anita Manocchio, ha giudicato da primo posto della speciale classifica del concorso dei presepi 2021-2022 una chitarra con al suo interno le scene più rappresentative della Natività.

L’opera artistica, proveniente da San Massimo, è stata realizzata da Sergio Tortorelli. In seconda posizione il presepe di pasta realizzato da giovanissime mani proveniente da Macchiagodena, creato da Benedetta D’Itri, Sofia Ciccone, Nicola Celima e Nicolò Sebastiano. Sul gradino più basso del podio una creazione presepiale tra il tradizionale e l'ecologico: proveniente da Sant’Angelo in Grotte, è stata realizzata da Antonio Bertone.

“Per tutti noi della Pro Loco di Macchiagodena è stato molto bello vivere questa prima esperienza della mostra – ha esordito Marialuisa Di Lollo, vicepresidente della Pro loco - dalla sua ideazione al suo allestimento, quest’ultimo curato in ogni dettaglio di significato e fattura e adeguato al tema. Abbiamo provato grande piacere nel vedere tanti amici arrivare a Macchiagodena perché spinti da curiosità e interesse per la piazza e per il paese della lettura, ma anche per le mostre. Osservando ogni presepe abbiamo toccato con mano suggestioni ed emozioni suscitate dal senso autentico che ne traspariva, ognuno realizzato con materiali diversi (molti di riciclo), ognuno che ha raccontato, con maestria, momenti e scene della Natività”.

La Pro Loco ha voluto ringraziare tutti i soci che hanno collaborato alla realizzazione di un evento immancabile nel periodo natalizio, l'Amministrazione comunale e il parroco don Fabio Di Tommaso, nonché gli espositori di presepi, provenienti da tutto il Molise.

“La cosa ancora più bella della nostra iniziativa – ha aggiunto la vicepresidente - è stata quella di avere abbinato il fine solidale della raccolta fondi per sostenere la necessità di Domenico, un ragazzo quattordicenne affetto da atassia cerebellare, malattia rara, di curarsi negli Stati Uniti d’America”.

Lo scrutinio finale per la scelta del presepe più bello, mostra inaugurata domenica 19 dicembre 2021 e visitata fino all’ultimo giorno, quello di giovedì 6 gennaio 2022, è stato effettuato nella serata del 6 gennaio 2022, all’interno della ex biblioteca comunale, sita in Piazza Ottavio De Salvio, dalla vicepresidente della Pro Loco Di Lollo, alla presenza di amici e rappresentanti del Comune.

Sono stati i visitatori a decretare il vincitore esprimendo il proprio voto, sul posto, e facendolo dal primo all’ultimo giorno dell’esposizione. Il concorso della Pro Loco ha visto la partecipazione di artisti e non artisti di ogni età; a Macchiagodena sono state esposte opere originali, lavorazioni di puro artigianato, creazioni artistiche dal profondo significato spirituale.

