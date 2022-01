Crociati e Trinitari, rieletto il direttivo: Santoro resta presidente

Le elezioni hanno confermato il consiglio uscente. Gli obiettivi per il triennio dello storico sodalizio, che si appresta a compiere 70 anni di attività

CAMPOBASSO. Associazione pro Crociati e Trinitari per le rievocazioni storiche molisane, Giuseppe Santoro riconfermato presidente, insieme ai componenti del consiglio direttivo dello storico sodalizio.

Le elezioni, svolte nella sala Alphaville dell’ex Onmi di Campobasso, valide per le attività del triennio 2022–2024.

Al termine dell'assemblea, a cui ha preso parte circa l'80 per cento degli associati aventi diritto di voto, Giuseppe Santoro ha ottenuto il maggior numero di preferenze registrando la sua conferma, per il terzo mandato consecutivo, per l’associazione che si appresta a compiere 70 anni di attività.

Con Santoro riconfermati anche i quattro dirigenti che lo hanno affiancato nel mandato appena concluso e che saranno impegnati anche nei prossimi tre anni di lavoro: Franco Pagliani, nella figura di vicepresidente, Sandra Palombo, con l’incarico di tesoriere, Alessandra Graziano, con la carica di segretario e Maria Pia Minichetti.

Grande soddisfazione tra gli eletti, pronti nuovamente a guidare l'associazione, con indiscutibile determinazione e passione, in ambiziosi progetti finalizzati a diffondere la storia della città capoluogo e dell'intero Molise.

Il presidente Santoro ha pertanto ringraziato tutti coloro che hanno riposto, ancora una volta, piena fiducia in lui e nell'operato della sua affiatata squadra, grazie agli obiettivi e ai prestigiosi traguardi raggiunti in questi anni. “Quello appena terminato – le sue parole - è stato un triennio molto impegnativo, a causa della pandemia, ma non per questo ci siamo arresi. Anzi, ci siamo reinventati, grazie soprattutto al forte spirito di abnegazione che ci lega al nostro sodalizio, alla nostra amata città e al nostro meraviglioso Molise. Con la stessa forza e la stessa passione, riusciremo in ogni obiettivo prefissato per questi prossimi tre anni. Un in bocca al lupo e un buon lavoro quindi a tutta la squadra e alla nostra storica associazione”.

Il consiglio direttivo appena eletto, nei prossimi giorni, procederà con le nomine fiduciarie dello staff associativo e con la programmazione delle attività da attuare a breve termine.

