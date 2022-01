Collane all’ora del tè, da Bootleg l’arte di Roberta Cavaliere

La molisana che ha realizzato i pendenti in ceramica a forma di caciocavallo, espone le sue nuove creazioni nella tecoteca e negozio di dischi campobassano.

Proseguono gli appuntamenti con l’arte e l’artigianato organizzati da Bootleg, tecoteca campobassana e anche ultimo negozio vero e proprio di dischi in città. Dopo aver esposto per circa un mese le inedite opere astratte di Mario Serra, Bootleg inaugura un’altra mostra di oggetti particolari che sono frutto dell’estro di figli del nostro Molise. Si tratta delle collane di Roberta Cavaliere, ceramista campobassana che lavora a Roma e realizza anche collane molto particolari che hanno trovato il favore di clienti in cerca di novità nonché di diverse boutique romane. L’esposione, che durerà tre settimane, rafforza l’intento di Bootleg di abbinare la bellezza alla musica e al té. S’intitola ‘Collane all’ora del té’ a supporto dell’idea di arricchimento delle suggesioni che Bootleg richiama con i suoni, il gusto e i colori.

Roberta Cavaliere è nota in regione per aver realizzato una ironica, o forse no, collana con pendente in ceramica a forma di caciocavallo. Un’idea brillante che le è valsa il contatto con alcune importanti realtà produttive regionali.

Le collane che porta da Bootleg sono realizzate con materiale riciclato da vecchi calzaturifici, residui di lavorazione che prendono tutt’altra direzione, una forma, un contesto materiale che sposa l’estro e il talento. I colori e lo stile permettono di combinare una collana ad un té o ad un infuso. Sullo sfondo i ritmi delle frequenze musicali ad hoc, ricercate da Pasqualino Di Lauro, titolare del negozio campobassano che ha da poco compiuto 38 anni. L’inaugurazione si svolgerà domani, sabato 15 gennaio, secondo le norme anticovid.

