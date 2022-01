'Inventiamo una banconota': approda nelle scuole molisane il concorso della Banca d'Italia

Confermato il premio promosso in collaborazione con il Ministero dell'Istruzione

CAMPOBASSO/ISERNIA. Confermato per l'anno scolastico 2021-2022 il premio per la scuola 'Inventiamo una banconota', promosso dalla Banca d'Italia e dal Ministero dell'Istruzione.

Il tema scelto è 'Un nuovo inizio: ripartire attraverso l'economia'. Gli studenti dovranno realizzare il bozzetto di una banconota immaginaria collegandosi alle opportunità che rappresenta per le nuove generazioni la ripartenza in chiave economico - finanziaria.

Le tre classi vincitrici (una per la scuola primaria, una per la scuola secondaria di primo grado e una per la scuola secondaria di secondo grado) riceveranno una targa ricordo e un assegno di 10.000 euro per il supporto e lo sviluppo delle attività didattiche della propria scuola.

Le domande di iscrizione dovranno essere inviate entro il 18 febbraio 2022, mentre i bozzetti dovranno essere presentati entro il 14 marzo 2022.

Presso la filiale della Banca d’Italia di Campobasso sono disponibili un numero limitato di cataloghi dei bozzetti relativi al concorso di precedenti edizioni e di bandi di partecipazione in formato cartaceo.

