Collane, tè e dischi: da Bootleg l'esplosione dei cinque sensi

Nella sala da tè e negozio di dischi campobassano, inaugurata la mostra di Roberta Cavaliere che ha ‘vestito’ anche (gli album di) Nina Simone e Patti Smith. Le sue creazioni ridanno forma e vita agli sfridi di vecchi calzaturifici.

Vedere alcune collane sapientemente abbinate alle copertine di celebri album di musica rock, jazz e world music è stato sorprendente oltre che piacevole. Collane realizzate dalla creativa campobassana Roberta Cavaliere che espone i suoi nuovi lavori nella sala da tè più fornita, nota e longeva della città: Bootleg.

Presentata da Francesca e Pasqualino, titolari della tecoteca e negozio di dischi, la mostra è stata inaugurata sabato sera e ha subito trovato il favore dei presenti. Le collane, realizzate con gli sfridi, ovvero i ritagli e gli avanzi, di alcuni calzaturifici italiani, sono il frutto dell’estro di Roberta Cavaliere, non solo ceramista, con un gusto ricercato che può incontrare le preferenze più diverse. Qui sotto in foto l’abbinamento con un album di Nina Simone (Fodder on my wings) e con un altro lp (Easter) del Patti Smith Group.

Collane e orecchini sono sistemati in una vetrina che è al centro della prima sala degustazione, ma anche direttamente esposti sulle copertine dei dischi, collocati con leggerezza in un suggestivo esperimento di rivisitazione. Interessante è anche la combinazione, per colore, stile e provenienza, tra alcune creazioni e particolari té e infusi.

Per Bootleg un’altra iniziativa, organizzata nel pieno rispetto delle normative anti Covid. Due mesi fa sono stati esposti i bozzetti astratti di Mario Serra, ora la creatività made in Molise si arricchisce di un nuovo spunto. “Andare avanti è importante - spiega Francesca - Non possiamo ospitare tante persone, anzi, ci teniamo a fare tutto con poche presenze nel momento dell’inaugurazione, anche perché la mostra può essere apprezzata anche nei giorni successivi. Diciamo che la creatività e gli artisti e artigiani molisani ci stanno dando una mano a diversificare l’offerta per i clienti che arrivano per bere una tazza di buon té o ascoltare un disco. Ed è molto soddisfacente vedere che si può lavorare per il benessere non solo psicofisico, con le nostre tisane e i té, ma anche - conclude - godendosi con gli occhi il prodotto della manualità, in relax, mentre si ascolta un bel disco”. L’esposizione resterà aperta fino al termine della prima settimana di febbraio. Qui in basso la vetrina con le... Collane all'ora del tè.