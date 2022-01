Giornata della memoria, in un libro l’eroica vita del capitano dei carabinieri Massimo Tosti

‘A testa alta’, scritto da Giuseppe Altamore, ricorda la vita del campobassano che riuscì a salvare tanti ebrei dai lager, mettendo anche a rischio la sua vita

CAMPOBASSO. Eventi per la Giornata della memoria, mercoledì 26 gennaio alle ore 18, presso la BiblioMediaTeca comunale in via Roma, l’assessorato alla Cultura del Comune di Campobasso proporrà la presentazione del libro ‘A testa alta’ di Giuseppe Altamore, edizioni San Paolo, dedicato alla vita eroica del capitano dei carabinieri Massimo Tosti, nato a Campobasso il 13 Febbraio 1901.

Attraverso la vita del capitano Tosti il libro scritto da Giuseppe Altamore, il quale parteciperà alla serata di presentazione collegato in videoconferenza, ripercorre le vicende dell’Arma dei carabinieri, soffermandosi, in particolare, sulle indiscusse doti di coraggio, lealtà e altruismo che consentirono al capitano di porre in salvo numerosi ebrei dai lager nazisti durante la II guerra mondiale, mettendo in serio pericolo anche la propria incolumità personale.

Giuseppe Altamore è direttore responsabile del mensile BenEssere, la salute con l’anima del Gruppo San Paolo. Giornalista e saggista, vive e lavora a Milano da molti anni, ma le sue radici sono in Sicilia.

È autore di Europa, istruzioni per l’uso (Oscar Mondadori, 1992); Tutte le parole dell’economia (Oscar Mondadori, 1994); I predoni dell’acqua (San Paolo, 2004); Acqua Spa (Arnoldo Mondadori, 2006); I padroni delle notizie. Come la pubblicità occulta uccide l’informazione (Bruno Mondadori, 2006); Dalla stessa radice. Ebrei e cristiani, un dialogo intrareligioso (Lindau, 2016). Appassionato di storia e teologia, da qualche anno è impegnato nel dialogo ebraico-cristiano. È autore, insieme a Guido Hassan, di Auschwitz non vi avrà, una famiglia di ebrei italiani in fuga dalla persecuzione nazifascista (San Paolo, 2018) e di Convoglio 53 (San Paolo, 2019).

Nel corso della presentazione del libro dedicato al capitano dei Carabinieri Massimo Tosti è previsto anche l’intervento di Fabrizio Nocera, dell’Università degli Studi del Molise, che parlerà, più nello specifico, di ‘Ebrei e campi di internamento in Molise’. A moderare l’incontro ci sarà, invece, Antonio Salvatore, dell’Università degli Studi del Molise.



