Il bimbo del Paleolitico su Focus Junior, Musei Molise: al via il programma di valorizzazione del patrimonio

L’iniziativa di ricercare un nome per il piccolo vissuto 600mila anni fa è promossa dalla Direzione regionale, in raccordo con Regione e Comune di Isernia, al fine di promuovere il sito La Pineta e di attrarre visitatori





ISERNIA. Un nome per il bambino preistorico di Isernia. Questa l’iniziativa lanciata su Focus Junior, nell’edizione pubblicata lo scorso 22 gennaio, e già rimbalzata sulle cronache locali. Iniziativa sulla quale interviene oggi la Direzione Musei del Molise, evidenziando che trattasi di un’attività inserita nel programma di valorizzazione del territorio, portato avanti in raccordo con Comune e Regione, con l’obiettivo di divulgare sempre più la conoscenza del proprio patrimonio culturale e, nello specifico, per dare sempre più visibilità al Museo del Paleolitico, attirando inoltre l’attenzione della platea dei più giovani. Un progetto che invita i piccoli lettori o le loro classi (se parteciperanno al concorso con la scuola) a inviare alla redazione della nota rivista il nome adatto al bimbo vissuto 600mila anni fa presso La Pineta. Al termine dello stesso coloro i quali si saranno aggiudicati la vittoria potranno visitare il sito preistorico nel periodo più intenso dell’anno, ovvero quello dedicato agli scavi, agli incontri pubblici, alle ricerche e alle conferenze.

“Un luogo unico al mondo e di incredibile fascino - dichiara Francesco Sirano Direttore ad Interim dei Musei del Molise - il Museo del Paleolitico ha enormi potenzialità sia dal punto di vista della concreta esperienza di conoscenza sia dello sviluppo di forme di turismo di prossimità, nazionale e internazionale. Questo progetto vogliamo che venga portato avanti in stretto rapporto con gli enti locali, i ricercatori e con l’attiva partecipazione delle giovani generazioni”.

In vista della stagione delle visite didattiche dei mesi primaverili si invitano così i visitatori giovani e meno giovani a visitare il museo e a partecipare attivamente alla vita del complesso museale.

Il Museo nazionale del paleolitico di Isernia mostra in esposizione le ricostruzioni di alcuni esemplari della fauna preistorica rinvenuta durante gli scavi nel sito di Isernia La Pineta e grazie ad un percorso didattico permette di ricostruire le fasi più importanti della preistoria italiana, oltre che le dinamiche di popolamento nell’area del Mediterraneo nel corso della Preistoria.

Iscriviti al nostro gruppo Facebook ufficiale

isNews è anche su Telegram: clicca qui per iscriverti

Per ricevere le nostre notizie su Whatsapp, clicca qui e salva il contatto!