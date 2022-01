Isernia, oro rosso della cucina: da 'Verde Idea' si va alla scoperta della coltivazione dello zafferano

REDAZIONALE/ Occasione da non perdere per professionisti e hobbisti. Finalmente presso il garden di Emiliano Neri sarà possibile acquistare i bulbi di Crocus Sativus

ISERNIA. Noto in tutto il mondo per la produzione dei pregiatissimi stimmi rossi dal valore equiparato all’oro, lo zafferano nei tempi passati era conosciuto come rimedio curativo dalle malattie. Oggi, oltre al classico abbinamento in cucina legato alla preparazione del 'risotto alla milanese', trova accostamenti anche per la produzione di veri e propri gourmet: mieli aromatizzati, biscotti, formaggi, liquori ,tisane, sciroppi, gelati, sempre non sottovalutandone l’uso curativo.

Grazie alla collaborazione - in esclusiva per il Molise - con l’azienda 'Zafferano Colli Pavesi s.s.a.', 'Verde Idea' offre un percorso di formazione a 360 gradi.

Dalla concimazione alle lavorazione, dalla raccolta all’essicazione fino ad un servizio di maturazione e invasettamento, 'certificato' fondamentale per la vendita dei prodotti ai consumatori finali.

Inoltre, chi vorrà farne un’attività imprenditoriale a tutti gli effetti, verrà formato anche per quel che concerne i vari adempimenti burocratici.

Coltivare lo zafferano - contrariamente a ciò che si pensa - non è difficoltoso, ma necessita di conoscenze in materia e soprattutto di nozioni tecniche che, se attuate in modo approssimativo (magari basandosi su un tutorial in internet), pregiudicano inesorabilmente la qualità del prodotto.

Ecco perché 'Verde Idea' non vuole esser solo una rivendita bensì un punto di riferimento, dove è possibile trovare personale qualificato pronto a redigere un piano di coltivazione/produzione assolutamente personalizzato e totalmente gratuito.

“Per chi fosse interessato – spiega 'Verde Idea' - ricordiamo che la messa a dimora dei bulbi avviene da fine agosto a inizio settembre mentre le lavorazioni dei terreni vanno fatte ad inizio primavera. Da ricordare che la vendita avverrà solo su prenotazione entro e non oltre il mese di marzo. Altre informazioni più dettagliate verranno date di persona presso il garden. Contattateci per prendere un appuntamento, siamo ad Isernia in viale dei Pentri , telefono 348-2524748, email a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. ”.

