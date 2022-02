Nasce la nuova rivista trimestrale ‘Muoversi in Molise’

Dalla collaborazione tra l’Ordine dei giornalisti regionale e l’Automobile club italiano

CAMPOBASSO/ISERNIA. L’Ordine dei giornalisti del Molise e l’Automobile club italiano hanno collaborato per la realizzazione di una nuova rivista trimestrale, ‘Muoversi in Molise’.

“L’Aci Molise ha chiesto una mano all’Ordine su richiesta del nuovo direttore regionale Francesco Meleca e non ci siamo tirati indietro”, ha spiegato il presidente dell’Odg regionale Vincenzo Cimino. “Abbiamo fornito il supporto normativo, grafico, gli abbiamo indicato il percorso e offerto la direzione gratuita nonché i nominativi dei giornalisti molisani che già si occupano del settore trasporti. Ne è venuto fuori un trimestrale dinamico, fresco, attuale, per tutte le età, a diffusione cartacea come telematica”.

“Una bella iniziativa per una comunicazione di settore, una testata di categoria che arricchisce il nostro panorama informazione e che unisce i due enti pubblici, già alle prese con corsi formativi in comune”, spiega Cimino. “Gli Ordini in rete – afferma – sono una conseguenza della nostra strategia di azione. Categorie, non caste chiuse, ma organizzazioni di comunità, ognuna con le proprie competenze da mettere a disposizione gli uni con e per gli altri. Intese con gli altri Ordini (medici, avvocati, camere penali, psicologi), con altri enti (Regione, Corecom, enti camerali), sinergia con istituzioni (Università, Conservatorio, Coni, Usr, Figc, Aia, Avis, Banca d’Italia, Tribunale di Campobasso) e ora anche una rivista con l’Aci, Diocesi e ovviamente anche le partite di calcio che fanno morale e avvicinano i colleghi”.

“Ringrazio – conclude Cimino - i giornalisti Antonello Del Cioppo, Isidoro La Farciola e Francesco De Lellis per il supporto, lo staff dell’Aci e tutti coloro, come le autoscuole, che ci daranno una mano per offrire un prodotto elegante e di qualità che mancava nel territorio”. Si può leggere ‘Muoversi in Molise’ nelle sedi dell’Odg, dell’Aci e sul sito internet .

Iscriviti al nostro gruppo Facebook ufficiale

isNews è anche su Telegram: clicca qui per iscriverti

Per ricevere le nostre notizie su Whatsapp, clicca qui e salva il contatto!