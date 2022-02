'Cammina, Molise!': cinque giorni nella natura per celebrare i 100 anni del Parco nazionale

Presentata l'edizione 2022 dell'evento in programma dal 6 al 10 agosto. Il percorso partirà dalla Camosciara per terminare alle falde dei monti del Matese

CAMPOBASSO/ISERNIA. Cinque giorni a spasso nella natura per celebrare i cento anni del Pnalm. Pronto l'itinerario di 'Cammina, Molise!', in programma dal 6 al 10 agosto.

La XXVIII Edizione sarà una edizione speciale.

Il percorso partirà da La Camosciara, in pieno centro dell’ente parco, per terminare a Bojano, alle falde dei monti del Matese.

La prima tappa sarà dedicata alla celebrazione dei 100 anni del Parco: si partirà dalla Camosciara e, dopo aver attraversato Opi, si arriverà a Pescasseroli, sede dell’ente gestore del Parco. La seconda e la terza tappa proseguiranno all’interno del Parco: la seconda, ancora in Abruzzo lungo il Lago della Montagna Spaccata, toccherà i paesi di Civitella Alfedena, Barrea e Alfedena, la terza, in Alto Molise, attraverso le vallate che danno sul Volturno, toccherà i paesi di Pizzone, Castel San Vincenzo, Rocchetta Alta e Scapoli. La quarta e la quinta tappa porteranno i marciatori sui monti matesini per dare un contributo alla costituzione del Parco Nazionale del Matese: la quarta collegherà i paesi di Longano, Castelpizzuto e Roccamandolfi con un percorso dai risvolti naturalistici stupendi, mentre la quinta partirà dal pianoro di Campitello, la famosa Stazione sciistica molisana, e terminerà a Castellone, frazione di Bojano, il centro molisano a cui fanno riferimento tutti gli altri paesi matesini interessati alla costituzione del Parco.

Queste le caratteristiche principali:

Attraversamento del Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise con visita a La Camosciara e dell’area faunistica del Lupo Appenninico (Abruzzo) e dell’alta valle del Volturno ai piedi delle Mainarde (Molise).

Celebrazione dei 100 anni del Parco a Pescasseroli, sede dell’Ente gestore.

A Bojano Manifestazione condivisa con altre Associazioni e con i comuni interessati per sollecitare la costituzione del Parco Nazionale del Matese.

Visita guidata e accoglienza, nei limiti di sicurezza Covid-19, con feste popolari, nei Comuni di Pescasseroli (AQ), Opi (AQ), Civitella Alfedena (AQ), Barrea (AQ), Alfedena (AQ), Pizzone (IS), Castel San Vincenzo (IS), Rocchetta a Volturno (IS), Scapoli (IS), Longano (IS), Castelpizzuto (IS), Roccamandolfi (IS) e Bojano (CB).

Il fascino del Lago della Montagna Spaccata, del Lago di Barrea e del Lago di Castel San Vincenzo.

La natura incontaminata ed il panorama mozzafiato dei monti marsicani tra Opi e Pescasseroli e dei monti matesini tra Longano e Campitello.

Tratti del Tratturo Pescasseroli-Candela che costituirà il filo conduttore di un itinerario che si snoda in un ambiente non solo fisico ma anche della memoria.

Le stupende vallate del Rio Jammare e del fiume Volturno; le sorgenti del Volturno e quelle del Biferno.

La tradizione delle Zampogne a Scapoli e quella dei costumi d’epoca a Roccamandolfi.

L’archeologia dell’Abbazia di San Vincenzo al Volturno e l’acropoli di Aufidena.

L’arte dei sapori caseari della tradizione pastorizia di Bojano e della zona matesina.

Le tradizioni folcloriche con “Gli Zampognari del Matese” e con il gruppo folk “I Matesini”.

Il Centro di documentazione del brigantaggio a Roccamandolfi.

Ruderi medioevali del Castello normanno di Civita Superiore ed i castelli di Roccamandolfi, di Alfedena e di Pescasseroli, la torretta Saettera di Civitella Alfedena.

I Ruderi di Rocchetta Alta, il paese abbandonato.

L’itinerario dell’arte romanica e barocca: la Chiesa San Pietro e Paolo a Pescasseroli, la Chiesa di S. Maria Assunta a Opi, la Chiesa di S. Nicola a Pizzone, la Chiesa di S. Bartolomeo a Longano, il Santuario rupestre di Santa Maria delle Grotte a Scapoli, la Cattedrale di San Bartolomeo a Bojano ed il Santuario di S. Maria della Libera di Castellone di Bojano.

