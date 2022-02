Escursioni, trekking e ciaspolate: tutti alla scoperta delle meraviglie del territorio

Diverse anche questa settimana le attività promosse dall'associazione 'Attraverso il Molise'

ISERNIA. Anche questa settimana Attraverso il Molise, associazione molisana di guide turistiche e appassionati di escursioni, ha organizzato diverse attività destinate agli ospiti e ai residenti in regione. Si tratta di percorsi di immersione nella natura circostante, avventure organizzate da esperti e profondi conoscitori del territorio locale. Chiunque vorrà, potrà prenotare e partecipare in totale sicurezza.

Queste le attività in programma:

SABATO 12 febbraio:

• Ciaspolata in Alto Molise con partenza al tramonto e ritorno sotto le

stelle, con possibilità di cenare in rifugio. Appuntamento a Capracotta

alle 16:00 e partenza alle 16:30.

• Avventura in motoslitta in Alto Molise. Appuntamento alle 9:30 e alle

17:00.

DOMENICA 13 febbraio:

• Ciaspolata tra i paesaggi incantati della Valle Fredda in Abruzzo.

Appuntamento a Roccaraso alle 9:30 con partenza alle 10:00.

• Avventura in motoslitta in Alto Molise. Appuntamento alle 9:30 e alle

17:00.

TUTTI I GIORNI:

• Avventura in motoslitta in Alto Molise. Appuntamento alle 9:30, alle

11:00, alle 14:00 e alle 17:00.

• Trekking sul Ponte Tibetano. Appuntamento a Roccamandolfi alle 10:00.

• Escursione su Jeep 4x4. Appuntamento a Isernia alle 10:00.

• Escursione a cavallo sui Monti del Matese. Appuntamento a Isernia alle

10:00.

• Parapendio sulla Valle del Trigno. Appuntamento alle 11:00.

Per chiarimenti e prenotazioni: 328 471 8018 o Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

Iscriviti al nostro gruppo Facebook ufficiale

isNews è anche su Telegram: clicca qui per iscriverti

Per ricevere le nostre notizie su Whatsapp, clicca qui e salva il contatto!