‘Campobasso in love’, le iniziative al via con il gioco immersivo ‘La lettera del tempo’

Tutte le iniziative organizzate dall’associazione Crociati e Trinitari, col sostegno di Comune di Campobasso e Confcommercio Molise

CAMPOBASSO. ‘Campobasso in love’, al via le iniziative per ricordare l’amore tragico di Delicata Civerra e Fonzo Mastrangelo, Giulietta e Romeo del Molise, valorizzando i luoghi simbolo di Campobasso.

L’edizione 2022 della manifestazione, che torna in presenza dopo l’emergenza Covid, è una iniziativa ideata e realizzata dall'Associazione pro Crociati e Trinitari per le Rievocazioni storiche molisane, patrocinata e sostenuta dal Comune di Campobasso e dalla Confcommercio Molise.

Si comincia il 12 e il 13 febbraio, con ‘La Lettera del Tempo’, il gioco immersivo, ideato dall'Associazione Sottobosco con il supporto di Crociati e Trinitari che sta prendendo vita da diverse settimane nei luoghi simbolo del borgo antico di Campobasso.

Seguendo una mappa i partecipanti dovranno risolvere alcuni enigmi le cui soluzioni condurranno al traguardo, con la possibilità di scoprire posti insoliti e poco conosciuti.

Il 14 febbraio, in occasione del flashmob ‘Il bacio con Fonzo e Delicata’ verranno annunciati tutti i vincitori estratti tra i finalisti: in palio ci sono diversi prodotti del brand ‘ I Crociati e i Trinitari – l’Amore’ ed alcuni shooting fotografici in abiti rinascimentali.

