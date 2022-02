Riccia su Rai 3: si parte con la IX edizione del Borgo dei Borghi 

L’amministrazione comunale aveva già annunciato sulla sua pagina Facebook che il paese era stato scelto nel giugno dello scorso anno per rappresentare il Molise nel noto format televisivo

RICCIA. Domenica 13 febbraio nella trasmissione pomeridiana di RAI 3 ‘Alle falde del Kilmangiaro’, condotta da Camilla Raznovich, sarà mandato in onda il servizio realizzato a Riccia per la partecipazione alla IX edizione del Borgo dei Borghi.

L’amministrazione comunale aveva già annunciato sulla sua pagina Facebook che il paese era stato scelto nel giugno dello scorso anno per rappresentare il Molise nel noto format televisivo. Sono interessati altri 19 borghi italiani rappresentativi di altrettante regioni. Le riprese si sono svolte alla fine di agosto. “Cogliamo l’occasione – scrivono il sindaco e l’amministrazione - per ringraziare della disponibilità dimostrata i cittadini, le associazioni, le nostre due preparatissime e bellissime guide Marta Gragnano e Noemi Reale e coloro che in qualsiasi modo e a qualsiasi titolo sono stati coinvolti nelle riprese e nell’accoglienza della troupe televisiva”.

“Dopo la messa in onda del servizio, che invitiamo a seguire, saranno comunicate le modalità per sostenere il nostro paese attraverso il voto popolare”, spiegano. Le votazioni si terranno probabilmente tra marzo e aprile nelle settimane precedenti la puntata conclusiva dedicata a tutti i 20 borghi in gara che andrà in onda in prima serata nel giorno di Pasqua. “Per ora ribadiamo la rilevanza di essere stati scelti e di avere partecipato, in rappresentanza del Molise, ad una iniziativa di grande respiro e pregio che ci permetterà di farci conoscere a livello nazionale e internazionale”, concludono da Riccia.

