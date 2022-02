Comunità da rigenerare, Macchiagodena protagonista a Roma

L'assessore comunale Ruscitto ha partecipato al convegno che ha visto tra i temi trattati il valore dei piccoli borghi

MACCHIAGODENA. 'Rigenerare le Comunità attraverso la formazione': è il tema del convegno che si è tenuto a Roma e che ha visto tra i protagonisti anche Macchiagodena. L'evento si è tenuto per iniziativa di Gianluca Castaldi si è tenuto a Roma, organizzato da Orazio Di Stefano (presidente Associazione Nazionale Sociologi d'Abruzzo).

Anche il Comune di Macchiagodena, presente nella Capitale con Luciana Ruscitto (assessore a Tradizione e folklore, Organizzazione eventi, Rapporti con associazione e comitati, Valorizzazione prodotti tipici, Valorizzazioni delle peculiarità del territorio, Ambiente e turismo), ha aderito al protocollo Cim-Ans-Pmi-Aps.

Ieri nella Sala Capitolare del Senato della Repubblica, in piazza della Minerva, 38, si è trattato de “Il Lancio del Turismo delle Radici”. L'introduzione ai lavori è stata ad opera del senatore Castaldi. I saluti istituzionali presentati da Fabio Travaglini, formatore e segretario generale Aiccre Abruzzo; Lorenzo Coia, presidente Associazione Molise 20.30; Pietro Zocconali, presidente Associazione Nazionale Sociologi.

Tra i temi affrontati anche quelli dei piccoli borghi, proprio come Macchiagodena, e al valore che essi hanno nell’ambito del turismo delle radici, con i visitatori che arrivano in Italia per conoscere non le città grandi italiane, ma i piccoli paesi, l’entroterra laziale, campano, molisano, abruzzese, siciliano.

I piccoli borghi, tutti insieme, per promuovere la conoscenza della loro storia, delle famiglie storiche, delle radici. Il turismo delle radici è nel Piano Strategico nazionale 2017/2020, con un turismo che sta cambiando e, quindi, oggi serve modificare anche l’approccio politico aiviaggi di piacere degli italiani e degli stranieri e mettere in campo tutte le strategie per valorizzare il patrimonio culturale dei borghi, di inestimabile ricchezza.

Tutti devono lavorare per un turismo di ritorno, teso a invogliare gli italiani che sono all’estero a ritornare nelle proprie terre d’origine, per riscoprire quelle che sono le tradizioni dei loro avi, ricostruire l’albero genealogico e fare investimenti sul posto che li portino poi a tornare più spesso. Tra i vari intenti del Piano nazionale di ripresa e resilienza c’è anche la possibilità di investire per ridare nuova vita alle piccole realtà italiane.

Diverse le relazioni, con: Nicola Dario, assistente parlamentare, "L'Aps Energie per le radici per il Pnrr e lo sviluppo delle Comunità”; Lucia Vitiello, dirigente scolastica emerita, "Il valore della formazione"; Sonia Ferrari, docente di Marketing Turistico all’UniCalabria, “Il turismo delle radici”.

Durante l’intera giornata del convegno anche gli interventi di: Pietro Smargiassi, consigliere della Regione Abruzzo, con “Il ruolo del Cram nel rapporto con gli abruzzesi nel mondo”; Angelo Sollazzo, presidente Conf. Italiani nel mondo, “Conclusioni e firma del protocollo Cim-Ans-Pmi-Aps”.

Ha moderato Orazio Di Stefano, presidente Associazione Nazionale Sociologi d'Abruzzo.

