Auser Molise, Aida Trentalance rieletta responsabile dell'osservatorio pari opportunità

Progettate, nelle linee generali, le attività future da condividere con tutti i circoli

CAMPOBASSO. Auser Molise: Aida Trentalance è stata rieletta responsabile dell'osservatorio pari opportunità e politiche di genere.

Nella giornata di ieri la presidenza Auser regionale ha convocato le presidenti e le delegate dei circoli per ridefinire, dopo il congresso nazionale, il coordinamento Donne Auser Molise ed eleggerne la coordinatrice regionale.

Ha partecipato all’incontro la coordinatrice Nazionale Wilma Nicolini. Nel suo intervento ha ribadito l’importanza del coordinamento donne all’interno di una grande associazione qual è Auser Nazionale, specie in fase di pandemia che ha penalizzato particolarmente le donne, in tutti gli ambiti.

Ha ribadito anche la sua vicinanza al coordinamento molisano, che vede riconosciuta la sua azione anche attraverso la vicepresidenza della Commissione di Parità e di Pari Opportunità della Regione Molise. Dopo aver approvato i nomi delle componenti della commissione è stata rieletta coordinatrice, all’unanimità dei presenti, Aida Trentalance.

Dopo aver riferito delle ultime iniziative realizzate in tempi così difficili per il 25 Novembre, si è passati a progettare, nelle linee generali, le attività future da condividere con tutti i circoli Auser della regione in rete con il nazionale. Il presidente Auser, Dante Leva, ha concluso l’incontro auspicando una intensa collaborazione alle attività del coordinamento anche da parte dei soci di sesso maschile, in una regione nella quale essa è già in atto, perché in Auser Molise le donne hanno tutto lo spazio e l’apprezzamento che a loro spetta, secondo il principio di parità.

Iscriviti al nostro gruppo Facebook ufficiale

isNews è anche su Telegram: clicca qui per iscriverti

Per ricevere le nostre notizie su Whatsapp, clicca qui e salva il contatto!